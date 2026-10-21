Pakdil 7. yılında anıldı

Türk edebiyatının kendine mahsus kalemlerinden Kudüs şairi Nuri Pakdil, vefatının 7. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ayasofya Yerleşkesi'nde düzenlenen programda anıldı. Yazar Necip Evlice ve Prof. Dr. Turan Koç'un konuşmacı olarak katıldığı programda, Pakdil'in edebi mirası ve düşünce dünyası ele alındı. Etkinliğe eşlik eden özel sergide ise Pakdil'in anıları ve yazıları katılımcılarla buluştu. "Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin" dizeleriyle bilinen Kudüs şairi Nuri Pakdil'in yakın dostu Evlice, Pakdil'in kitaplarını yazarken yazımına çok dikkat ettiğini, baskıya gitmeden son okumalarında kitabında hata bulana gömlek hediye ettiğini fakat kimsenin kolay kolay yazılarında hata bulamadığını anlattı. Prof. Dr. Turan Koç ise Nuri Pakdil ile 1972'de tanıştığını, sürekli onunla kütüphanelerde, vakit geçirdiğini anlattı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör