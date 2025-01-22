Pakistan Büyükelçisinden Bolu’ya dayanışma ziyareti

Başbakan Shehbaz Sharif ve Pakistan adına Büyükelçi Yousaf Junaid, faciada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Büyükelçi Junaid, Pakistan ve Türkiye'nin her şartta birbirini destekleme konusunda muhteşem bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Tüm Pakistanlıların Türk milleti ile beraber üzüldüğünü söyleyen Junaid, "Kalplerimiz birlikte atıyor ve sevinç ve acıyı paylaşıyoruz. Tüm Pakistan milleti bu trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü içindedir" diye konuştu.

AFAD Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Büyükelçi Junaid, AFAD Başkanı Vali Okay Memiş tarafından olay hakkında ve durumu kontrol altına almak için yapılanlar çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Okay Memiş, büyükelçiye dayanışma ziyareti için ve Pakistan milletine bu acılı zamanda Türkiye'nin yanında olduğu için teşekkür etti.