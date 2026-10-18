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Giriş Tarihi: 18.10.2026

Palamut bolluğu ziyafete dönüştü

Karadaniz’deki palamut bolluğu vatandaşa ziyafet oldu. Trabzon’da mangalların başına geçen görevliler, halka balık ekmek ikramında bulundu

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Palamut bolluğu ziyafete dönüştü
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Karadeniz'de 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların avladığı balıklar, Hopa'da düzenlenen etkinlikte vatandaşların sofrasına ulaştı. Hopa Hükümet Konağı önündeki meydanda gerçekleştirilen etkinlikte mangalların başına geçen görevliler, hazırladıkları balık ekmekleri katılımcılara dağıttı. Hopa Kaymakamlığı koordinesinde Hopa Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hopa Su Ürünleri Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ve üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık bin 500 kişiye balık ekmek ikram edilen programda, yemeğin ardından helva da dağıtıldı. Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya, balıkçıların bereketini vatandaşlarla paylaşmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün bin 500 hemşehrimize balık ekmek ziyafeti sundu balıkçılarımız. Denizin bereketini vatandaşlarımızla paylaşma imkânımız oldu" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KARADENİZ
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Palamut bolluğu ziyafete dönüştü
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