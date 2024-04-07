Palandöken’de kayak pistlerinin uzunluğu 350 km’ye çıkacak

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde bulunan 87 kilometrelik pistlerin uzunluğu 350 kilometreye çıkarılacak. Havalimanına yakınlığı, sezonu erken açması gibi özellikleriyle öne çıkan, uzun ve dik pistleriyle dikkati çeken Palandöken'e her yıl binlerce kayak sever geliyor. Snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı ve lastik raftingi seçeneklerinin de sunulduğu Palandöken'de, hem profesyonel hem de acemilerin kayak yapabileceği birçok alternatif pist bulunuyor. Uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte 87 kilometre kayak yapılabilen merkezdeki pistler uzatılacak.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentin kış, kültür, termal ve doğa ile spor turizminde önemli imkanlara sahip olduğunu belirterek, "Bugüne kadar iyi değerlendirilemeyen Konaklı Kayak Merkezi'mizde yeni otel ve evler yapılmaya başladık. Hedefimiz 6 bin 500 yataklı yeni turizm alanını hizmete sokmak. Palandöken ile Konaklı Kayak Merkezi'ni birleştireceğiz. Takribi 100 kilometre olan kayak pistimizi 300-350 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz. İnşallah gerçekleştireceğiz. Şehrimiz tarih şehri, şehrimizde 700'e yakın tarihi eserimiz ve yine ona yakın da doğal güzelliğimiz var. Bu imkanları her geçen gün turizme kazandırarak turizmin gelişmesine, büyümesine katkı sunacağız" dedi.