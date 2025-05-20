Haberler Yaşam Haberleri Üniversiteli Muhammet Enes Sarıkaya Yazılı Kanyonu'nda ölü bulunmuştu: Memleketinde toprağa verilecek!
Giriş Tarihi: 20.5.2025 10:14 Son Güncelleme: 20.5.2025 10:23

Üniversiteli Muhammet Enes Sarıkaya Yazılı Kanyonu'nda ölü bulunmuştu: Memleketinde toprağa verilecek!

Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya (19), Isparta’daki Yazılı Kanyonu’na gireceği sırada ayağı kaydı. Metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybeden Sarıkaya, memleketi Denizli’de toprağa verilecek.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Üniversiteli Muhammet Enes Sarıkaya Yazılı Kanyonu’nda ölü bulunmuştu: Memleketinde toprağa verilecek!

Isparta'nın Sütçüler ilçesi Çandır köyü Yazılı Kanyon Milli Parkı sınırları içerisinde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Muhammet Enes Sarıkaya arkadaşları ile birlikte Yazılı Kanyonu Milli Parka gitti.

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Muhammet Enes Sarıkaya, serinlemek için siya girmeye karar verdi. Suya girmek istediği sırada ayağının kayması sonucu suya düşen Sarıkaya, kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Toplamda 12 araç ve 49 kişilik ekip bölgede arama çalışması başlattı. Su altında ve su yüzeyinde yapılan arama çalışmaları sonucunda Sarıkaya'nın cansız bedenine saatler ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde gencin boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Acı haberi alan Muhammet Enes Sarıkaya'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bulunduğu noktadan bir saatlik çalışma ile çıkartılan üniversiteli gencin cenazesi otopsi incelemesini ardından memleketi Denizli'nin Pamukkale ilçesine gönderildi.

Muhammet Enes Sarıkaya'nın cenazesi öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği kaydedildi.

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Üniversiteli Muhammet Enes Sarıkaya Yazılı Kanyonu'nda ölü bulunmuştu: Memleketinde toprağa verilecek!
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