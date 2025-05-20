Üniversiteli Muhammet Enes Sarıkaya Yazılı Kanyonu’nda ölü bulunmuştu: Memleketinde toprağa verilecek!

AYAĞI KAYDI... METRELERCE YÜKSEKLİKTEN BETONA ÇAKILDI!

Muhammet Enes Sarıkaya, serinlemek için siya girmeye karar verdi. Suya girmek istediği sırada ayağının kayması sonucu suya düşen Sarıkaya, kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Toplamda 12 araç ve 49 kişilik ekip bölgede arama çalışması başlattı. Su altında ve su yüzeyinde yapılan arama çalışmaları sonucunda Sarıkaya'nın cansız bedenine saatler ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde gencin boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.