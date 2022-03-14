Panda Nerede Yaşar? Pandalar En Çok Nerede Yaşar Ve Özellikleri Nelerdir?

Pandaların tarihçesi 2-3 milyon yıllık bir döneme sahiptir. Diğer hayvanlardan farklı pek çok özellikleri bulunan pandalar, eski dönemden beri varlıklarını sürdürmüştür ancak şu an nesilleri tehlike altındadır. Nesillerinin tükenmemesi için el üzerinde tutulan bu hayvanlar genellikle geniş yapraklı ormanlarda ve Çin'de yaşamayı tercih ederler.

Panda Nerede Yaşar?

Pandaların en çok yaşadığı yer Tibet ormanları ve Çin olarak karşımıza çıkar. Ayrıca Hindistan, Nepal, güney-orta Çin'de bulunan Gansu, Shaanxi ve Sichuan'da da yaşayabilirler.

Pandaların yaşamak için tercih ettiği alan genellikle yaprak döken geniş yapraklı, karışık kozalaklı ve iğne yapraklı ormanlardır. Ve genelde 1200- 1300 metre arasında yaşamayı tercih ederler.

Pandaların Özellikleri Nelerdir?