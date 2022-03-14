Giriş Tarihi: 14.3.2022 17:13Son Güncelleme: 14.3.2022 17:14
Panda Nerede Yaşar? Pandalar En Çok Nerede Yaşar Ve Özellikleri Nelerdir?
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Kocaman vücutları ve güçlü dişleri olduğu bilinse de zararsız oldukları ve yavaş ilerledikleri için insanların oldukça sempati duyduğu, sevimli hayvanların başında pandalar gelir. Sürekli uyuyan, yemek yiyen bu tembel hayvanları pek çok insan kendisi ile özdeşleştirdiği için bu kadar ilgi duyarlar. Pandaların nesli tükenme riski altında olduğundan en çok nerede yaşadıklarını pek çok insan merak eder. Ayrıca pandaların özellikleri ve ne ile beslendikleri de her zaman merak konusu olmuştur.
Pandaların tarihçesi 2-3 milyon yıllık bir döneme sahiptir. Diğer hayvanlardan farklı pek çok özellikleri bulunan pandalar, eski dönemden beri varlıklarını sürdürmüştür ancak şu an nesilleri tehlike altındadır. Nesillerinin tükenmemesi için el üzerinde tutulan bu hayvanlar genellikle geniş yapraklı ormanlarda ve Çin'de yaşamayı tercih ederler.
Panda Nerede Yaşar?
Pandaların en çok yaşadığı yer Tibet ormanları ve Çin olarak karşımıza çıkar. Ayrıca Hindistan, Nepal, güney-orta Çin'de bulunan Gansu, Shaanxi ve Sichuan'da da yaşayabilirler.
Pandaların yaşamak için tercih ettiği alan genellikle yaprak döken geniş yapraklı, karışık kozalaklı ve iğne yapraklı ormanlardır. Ve genelde 1200- 1300 metre arasında yaşamayı tercih ederler.
Pandaların Özellikleri Nelerdir?
Pandalar kordalılar şubesinin memeliler sınıfının etçiller takımına ait bir hayvandır.
Genellikle postları siyah renkte olur ve göz çevrelerinin ve kulaklarının siyah olmasıyla özdeşleşirler.
Uzunlukları yetişkinlik döneminde yaklaşık 100- 150 cm civarındadır.
Ağırlıkları 100 kilogramı bulabilir.
İri yapıda, tembel ve yavaş hareketleri bulunan hayvanlardır.
3 tür panda bulunur. Kızıl pandalar, kahverengi pandalar ve siyah pandalar.
Beslenmelerini genellikle bambu ile sağlarlar. Bambuyu çok seven pandalar günde 20 kilograma yakın bambu tüketebilirler. Bambu bulunan yerlere tırmanarak beslenmelerini gerçekleştirirler.
Pandalarda avlanma özelliği bulunmaz.
Bir yıl boyunca çiftleşmeleri için yalnızca 5 gün bulunur.
Dişi bir panda 6 ay hamile kalır, dünyaya gelen panda kör ve dişsiz olarak doğar. Pandalar 3 aylık olduklarında yürümeye başlarlar.
Vahşi doğada ortalama ömürleri 20- 25 yıl kadardır. Ancak esaret altında 35 yıla kadar yaşadıkları görülür.
Genellikle yalnız yaşamayı tercih ederler.
Günlük beslenmeleri 12- 14 saattir.
Az enerji harcamak için yavaş hareket eden canlılardır.
Dev pandalar, bitki örtüsünün gelişmesine yardımcı olan dışkıları ile tohum yayarlar. Bu da ormanların sağlıklı kalmasına sebep olur.