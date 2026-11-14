Panelcilere avcı baskını

Vatandaşların kişisel bilgilerinin (Kimlik bilgileri, GSM numaraları vb.) yetkisiz erişim yoluyla ele geçirilerek paylaşıldığı ve satışa sunulduğu belirlendi. İstanbul Emniyeti'nin "Avcı" isimli yapay zekâ yazılımıyla yapılan tespitlerle; "Panelciler" olarak bilinen şüphelilerin konumları sabitlendi. Söz konusu bilgilerin, kamuoyunda infial yaratan olaylar başta olmak üzere çeşitli konularda tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığı; banka ve kredi kartlarının bilgileri ile alışveriş yapıldığı belirlendi.

42 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Öte yandan insanların özel ve kişisel bilgilerinin bulunduğu sosyal medya ve benzeri uygulamalara yetkisiz erişim sağlamak amacıyla paylaşımlar yapıldığı da tespit edildi. Bazı kişilerin sosyal medya hesaplarının ele geçirildiği ve geri iade için para alındığı saptandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İstanbul merkezli 42 ayrı ilde 79 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde çok sayıda dijital veri ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör