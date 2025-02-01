Panik butonu ile güvenlik artıyor

Taksi sürücülerine yönelik gerçekleşen hırsızlık, gasp, yaralama ve ölüm olaylarının artması üzerine hayata geçirilen panik butonu uygulaması, Haziran 2024 itibarıyla taksilerde kapsamlı şekilde kullanılmaya başlandı. Taksilerin direksiyona yakın bir bölümünde bulunan panik butonları, acil durumlarda kullanılıyor, olay anında acil durum sinyali vererek emniyet yetkililerini harekete geçiriyor. Böylelikle taksiciler, tehlikeli durumlardan panik butonu sayesinde kurtuluyor.Konuya ilişkin konuşan 22 yaşındaki taksi şoförü Emirhan Pelit, "Bizim yeni sistem araçlarımızda kameralar var ve 24 saat araç içi izlenebiliyor. Elimin altında da gizli buton var. Ben butona bastığım zaman S.O.S bildirimi veriyor ve polislere çağrı gidiyor. Çağrının ardından ekipler aracı durduruyor. Şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım ama o raddeye gelene kadar tüm meslektaşlarımın bu butonu kullanmasını öneririm" dedi.