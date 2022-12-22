Papara Nedir? Papara Kart Nasıl Kullanılır, Ne İşe Yarar ve Hangi Bankaya Ait?

Papara kart nedir, ilk olarak bunu açıklamaya başlayalım. Papara kart, tüketicilerine internet üstünden 7/24 alışveriş imkanı, ödeme kolaylığı, döviz alıp satma işlemi ve ücret transferi gibi çoğu finansal işlemler konusunda kolaylık sağlayan bir dijital ortamdır. Ayrıca papara hangi banka ile çalışıyor konusuna şu şekilde aydınlık getirelim; papara uygulaması, Master Card altyapısıyla hizmete açtığı Papara Card ile beraber fiziksel alışveriş ve bankalardan işlem gerçekleştirme kolaylığı sağlamaktadır.

Finansal bir teknoloji firması olan Papara, 2016 senesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) aldığı onayla "Elektronik Para Kuruluşu" olarak kurulmuş ve etkinliklere başlamıştır. Papara uygulaması, tüketicilerine dakikalar içerisinde ücretsiz bir şekilde kullanabilecekleri hesap ve kart sunan dijital bir araçtır. Bu bilgiler doğrultusunda, kullanıcıların merak ettiği, papara nasıl kullanılır, papara ne işe yarar soruları yanıt bulmuştur Papara, diğer tüm finans işlemlerine oranla herhangi bir şekilde komisyon vermektedir. Bu sebeple Papara'nın kullanımı çok yaygındır, bünyesine 8.9 milyondan fazla tüketici bulundurmaktadır. Papara uygulamasıyla ilgili, papara kart hangi bankaya ait, papara hesabı nasıl açılır, papara hangi banka ile çalışıyor gibi sorular aşağıda yanıt bulmaktadır.

Papara Kart Nasıl Kullanılır, Ne İşe Yarar ve Hangi Bankaya Ait?

Papara uygulamasını verimli bir şekilde kullanabilmek için öncelikle papara hesabı nasıl açılır bunu bilmek gerekmektedir. Papara nasıl kullanılır, hesap nasıl açılır bunları aşağıdaki maddelerden inceleyebilirsiniz;

Web sayfası ya da papara uygulaması üstünden "Papara Hesabı Aç" linkine tıklayarak üye kaydı oluşturulmaktadır.

Telefon e-mail adresi veya sosyal medya kanalları üstünden üyelik sağlayabilirsiniz. Daha sonrasında ise iletişim ve kimlik bilgilerinin tam olarak yazılması gerekmektedir.

Üyelik kaydının bitmesinden sonra cep telefonu veya e-mail adresiyle şifre belirleyerek papara uygulamasına giriş sağlanmaktadır.

Hesaba ilk gireceğiniz zaman cep telefonunuza gelen kod ile giriş yapmanız gerekmektedir.

Papara, bir bankaya ait değildir, sadece dijital bir uygulamadır. Finansal işlemler, para yollama ya da para alma amacıyla bankalarla birlikte çalışmaktadır. Papara kart hangi bankaya ait, papara hangi banka ile çalışıyor konularındaki kafa karışıklılığı böylelikle ortadan kalkmıştır. Papara kartın anlaşmalı olduğu bankalar şunlardır;