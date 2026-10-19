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Giriş Tarihi: 19.10.2026

Papyonlu kaz ‘Junior’ ile ölümüne dostluk

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Papyonlu kaz ‘Junior’ ile ölümüne dostluk
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sürüden dışlanan "Junior" isimli kaz, kendisine sahip çıkan 65 yaşındaki İsmail Gürbüz'ü ailesi olarak benimsedi. Papyonuyla dikkat çeken Junior, evde, bahçede, sokakta Gürbüz'ün peşinden ayrılmıyor, sevdiği adamın yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Kelkit ilçesinde yaşayan İsmail Gürbüz'ün torununa ait kazlardan biri, henüz 5 aylıkken diğer kazlar tarafından dışlanmaya başladı. Sürüdeki kazların sürekli kovalayıp dövdüğü Junior'a sahip çıkan 65 yaşındaki Gürbüz, zamanla onun en yakınındaki kişi oldu. Kendisine şefkat gösteren Gürbüz'ü ailesi olarak benimseyen kaz, adeta adamın gölgesine dönüştü. Boynundaki papyonla görenlerin ilgisini çeken Junior, sahibiyle birlikte bahçede dolaşıyor, evde ve arabada da onun yanından ayrılmıyor. Junior ile arasında özel bir bağ oluştuğunu belirten İsmail Gürbüz, "Evde, arabada her yerde yanımda. Canı sıkılınca bahçeye gidiyoruz. Beraber geziyoruz. Beni sahiplendiği için kim olursa olsun yanıma yaklaştırmıyor. Ben hayvanları çok seviyorum. Kedilerimiz, kazlarımız var" diye konuştu.

#GÜMÜŞHANE
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Papyonlu kaz ‘Junior’ ile ölümüne dostluk
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