Para için kızını TikTok’ta oynattı

TikTok'ta skandal görüntülere bir yenisi eklendi. Hatay Erzin'de yaşayan bir baba canlı yayın ve müzik açarak kızını oynattı. Yayına ahlaksız yorum ve teklifler gelirken babanın aldırış etmeden yayına devam etmesi tepki çekti. Görüntüler X'te yayılınca tepki çığ gibi büyüdü. Vatandaşlar o videoya yetkilileri etiketleyerek babanın gözaltına alınmasını; kız çocuğunun ise devlet korumasına alınmasını talep etti. Tepkiler artınca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girdi. Baba gözaltına, kızı devlet korumasına alındı.