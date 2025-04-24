Paraşüt faciası: 2 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Mahallesi Babadağ Mevkii'nde havalandıktan kısa süre sonra paraşütte meydana gelen kanat problemi sonucu kayalık alana düşen 2 öğrenci pilot hayatını kaybetti. Fethiye'nin dünyaca ünlü Babadağ yamaç paraşütü merkezinde saat 11.45 sıralarında 1900 metre pistinden tandem (ikili) atlayış yapan amatör uçuş belgesi olan öğrenci pilot Tevfik Tek (29) ile yine öğrenci pilot olan arkadaşı Mehmet Buğra Silen (22) test uçuşu için havalandıktan kısa süre sonra paraşütlerinde meydana gelen kanat sorunu nedeniyle pistin alt kısmındaki kayalık alana düştü.İhbar üzerine UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler paraşütün düştüğü yere kısa sürede ulaşırken, Mehmet Buğra Silen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarılan Tevfik Tek ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Her 2 öğrenci pilotun Eskişehir'den Fethiye Ölüdeniz'e yamaç paraşütü eğitimleri almak üzere grupla geldikleri öğrenildi. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ve Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.