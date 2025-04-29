Park halindeki halk otobüsüne çarptı: Ehliyetine 2042 yılına kadar el konulduğu öğrenildi!

2042 YILINA KADAR EHLİYETİNE EL KONULDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan kontrolde İ.A.'nın daha önce 6 kez alkollü araç kullanırken yakalandığı ve 2042 yılına kadar ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Ayrıca İ.A.'nın 2023'teki son olayında 'dur' ihtarına uymayıp polisle yaşanan takip sonucu yakalandığı ve polise mukavemet suçlamasıyla tutuklanarak bir süre sonra tahliye edildiği öğrenildi.