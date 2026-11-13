Park halindeki kamyona arkadan çarptı! Basketbol hocası kazada can verdi

Akşam saatlerinde Şahintepe Mahallesi Çevre Yolundan Akkent istikametine gidiş üzerinde meydana gelen olayda, Emre Sönmez idaresindeki otomobil yolda park halinde yol ve levha çalışması yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Emre Sönmez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Emre Sönmez'in Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde basketbol antrenörü olarak çalıştığı öğrenildi.