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Giriş Tarihi: 28.09.2026 10:26

Park kavgası silahlı kavgaya döndü! Polis hepsini gözaltına aldı

İstanbul Beylikdüzü’de bir sitenin otoparkında çıkan araç park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerinde silah çekilmesi üzerine kavgayı ayırmak isteyen bir mahalle sakini araya girerken, olaya karışan şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Park kavgası silahlı kavgaya döndü! Polis hepsini gözaltına aldı
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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site otoparkına aracını park etmek isteyen M.E.A. ile E.K.T. arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.A.'nın babası S.T. de olay yerine geldi.

KAVGAYI AYIRMAK İÇİN SİLAHI ÜZERİNE ALDI

S.T.'nin belindeki tabanca göstermesi üzerine taraflar arasındaki gerginlik arttı. Çevrede bulunan Y.Ö. isimli vatandaş, tarafları ayırmak amacıyla araya girerek S.T.'nin elindeki silahı aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

1 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen incelemelerin ardından olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden E.K.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyası adli makamlara ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı. Hakkında 'Kasten yaralama' suçundan işlem yapılan S.T. isimli şüphelinin ise bugün adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

SİLAH DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan ele geçirilen silahın üzerindeki işlemeler ve şekiller dikkat çekti.

#İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ

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Park kavgası silahlı kavgaya döndü! Polis hepsini gözaltına aldı
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