Haberler Yaşam Haberleri Park yeri tartışması büyüdü: Araç lastikleri patlatıldı! Şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 29.09.2026 16:41

Park yeri tartışması büyüdü: Araç lastikleri patlatıldı! Şüpheli tutuklandı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde park yeri nedeniyle başlayan tartışma, tehdit ve hakaret iddialarının ardından araç lastiklerinin patlatılmasıyla sonuçlandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada kimliği belirlenen şüphelilerden biri yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SENA SAYIN SENA SAYIN
Park yeri tartışması büyüdü: Araç lastikleri patlatıldı! Şüpheli tutuklandı
  • ABONE OL

Olay, Altındağ ilçesinde bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın aracıyla bulunduğu sokaktan ayrılmasını isteyen 3 kişi ile araç sahibi arasında tartışma çıktı. İddiaya göre araç sahibi, aracını bulunduğu yerden çıkarmayacağını belirtince taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında vatandaşın tehdit ve hakaretlere maruz kaldığı öne sürüldü. Yaşananların ardından aracın iki arka lastiğinin patlatıldığı belirlendi. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, olayın meydana geldiği adresin amacı dışında otopark olarak kullanıldığı da tespit edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen şüphelilerden birinin kimliği tespit edildi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Park yeri anlaşmazlığı nedeniyle başlayan olayın tehdit ve araç lastiklerinin patlatılmasına kadar uzanması dikkat çekerken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

#ANKARA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Park yeri tartışması büyüdü: Araç lastikleri patlatıldı! Şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA