Parke ve fayans dönemi kapanıyor mu? Evlerde yeni döşeme devri başlıyor

Eski zeminleri sökme derdi tarihe karışıyor. Mikrosement; fayans, mermer ve beton üzerine direkt kaplanabiliyor. Bu sayede kırma işlemi yapılmadan, molozsuz ve hızlı bir yenileme sağlanıyor.
Suya dayanıklı ve kaymaz yapısı sayesinde banyo, mutfak ve teraslarda güvenle tercih ediliyor. Fayansların yerini alan sistem; zemin, duvar ve mobilyalara uygulanarak mekanda bütünlük sağlıyor.
Yüksek ısı iletkenliğine sahip mikrosement, yerden ısıtma sistemleriyle mükemmel çalışıyor. Isıyı ortama hızlı dağıtarak ahşap parkelere kıyasla enerji tasarrufuna katkı sağlıyor.
Malzemenin en kritik noktası uzman işçilik gerektirmesidir. Yanlış uygulamalar; yüzeyde çatlama, kabarma ve renk dalgalanmasına yol açabiliyor. İdeal uygulama sıcaklığı ise 15-25 derece olmalıdır.