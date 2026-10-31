Parke ve fayans dönemi kapanıyor mu? Evlerde yeni döşeme devri başlıyor

Yüksek tadilat maliyetleri ve kırma tozları ev sahiplerini yeni arayışlara yönlendiriyor. Son dönemin gözdesi mikrosement, zeminlerden duvarlara kesintisiz bir şıklık sunuyor. Derz çizgisini bitiren bu sistem, hem estetik hem pratik çözümler vadediyor. Ancak uzmanlar, uygulama hatalarına karşı uyarıyor.