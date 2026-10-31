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Giriş Tarihi: 31.10.2026 15:07

Parke ve fayans dönemi kapanıyor mu? Evlerde yeni döşeme devri başlıyor

Ev dekorasyonunda parke ve fayans dönemi kapanıyor. Derzsiz yapısı ve modern görünümüyle öne çıkan mikrosement, yeni zemin trendi haline geldi. Kırmadan uygulanabilen bu kaplama, pratikliğiyle dikkat çekiyor.

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Parke ve fayans dönemi kapanıyor mu? Evlerde yeni döşeme devri başlıyor
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Yüksek tadilat maliyetleri ve kırma tozları ev sahiplerini yeni arayışlara yönlendiriyor. Son dönemin gözdesi mikrosement, zeminlerden duvarlara kesintisiz bir şıklık sunuyor. Derz çizgisini bitiren bu sistem, hem estetik hem pratik çözümler vadediyor. Ancak uzmanlar, uygulama hatalarına karşı uyarıyor.

Kırmadan Yenileme İmkanı

Eski zeminleri sökme derdi tarihe karışıyor. Mikrosement; fayans, mermer ve beton üzerine direkt kaplanabiliyor. Bu sayede kırma işlemi yapılmadan, molozsuz ve hızlı bir yenileme sağlanıyor.

İnce Yapı ve Yüksek Dayanıklılık

Sadece 2-3 milimetre kalınlığında olan malzeme, binalara ekstra yük bindirmiyor. İnce yapısına rağmen mekanlarda bütüncül bir ferahlık yaratırken, aşınma ve çizilmelere karşı güçlü bir direnç gösteriyor.

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Banyodan Mutfağa Geniş Kullanım

Suya dayanıklı ve kaymaz yapısı sayesinde banyo, mutfak ve teraslarda güvenle tercih ediliyor. Fayansların yerini alan sistem; zemin, duvar ve mobilyalara uygulanarak mekanda bütünlük sağlıyor.

Yerden Isıtmayla Tam Uyum

Yüksek ısı iletkenliğine sahip mikrosement, yerden ısıtma sistemleriyle mükemmel çalışıyor. Isıyı ortama hızlı dağıtarak ahşap parkelere kıyasla enerji tasarrufuna katkı sağlıyor.

En Büyük Risk Uygulama Hataları

Malzemenin en kritik noktası uzman işçilik gerektirmesidir. Yanlış uygulamalar; yüzeyde çatlama, kabarma ve renk dalgalanmasına yol açabiliyor. İdeal uygulama sıcaklığı ise 15-25 derece olmalıdır.

Parke Üzerine Uygulama Uyarısı

Uzmanlar, nem ve sıcaklıkla esneyen ahşap parkelerin üzerine mikrosement uygulanmasını önermiyor. Parkenin zamanla hareket etmesi, üstteki kaplamada çatlaklara yol açabiliyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Parke ve fayans dönemi kapanıyor mu? Evlerde yeni döşeme devri başlıyor
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