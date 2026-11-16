Parkeye rakip çıktı! Yeni zemin trendi hızla yayılıyor

Parkeye alternatif olarak öne çıkan uygulamalardan biri mikrosement kaplama. Çimento esaslı özel karışımlardan hazırlanan bu malzeme, ince bir tabaka halinde yüzeylere uygulanarak beton görünümüne yakın, modern ve kesintisiz bir zemin oluşturuyor.

Mikrosementin en dikkat çekici özelliklerinden biri, klasik seramik ve fayanslarda görülen derz çizgilerini ortadan kaldırması. Böylece zeminde daha bütünlüklü bir görünüm elde ediliyor. Özellikle sade, modern ve minimalist dekorasyon anlayışını benimseyenler için farklı bir seçenek sunuyor.

Yaklaşık 2-3 milimetre kalınlığında uygulanabilen mikrosement, mevcut yüzeylerin üzerine de yapılabiliyor. Bu özelliği sayesinde uygun zemin koşullarında eski kaplamaların tamamen sökülmesine gerek kalmadan yenileme imkânı sağlayabiliyor.