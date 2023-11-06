Parkta silahlı kavga: 1 ölü

Karaman'da geçen hafta açılışı yapılan parkta çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki Sinan Eser hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olay, Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan ve geçen hafta açılışı gerçekleştirilen Şehir Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Sinan Eser parkta dolaştığı sırada daha önceden aralarında husumet bulunan kişilerle karşılaştı. İki taraf arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Eser, göğsünden vurularak ağır şekilde yaralandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eser, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Parkta devriye atan bekçiler olayı işlediği ileri sürülen A.B.A. (19) ve kavgaya karışan A.Y.'yi suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı.