Haberler Yaşam Haberleri Parkta silahlı kavga: 1 ölü
Giriş Tarihi: 7.11.2023

Parkta silahlı kavga: 1 ölü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Parkta silahlı kavga: 1 ölü
Karaman'da geçen hafta açılışı yapılan parkta çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki Sinan Eser hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olay, Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan ve geçen hafta açılışı gerçekleştirilen Şehir Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Sinan Eser parkta dolaştığı sırada daha önceden aralarında husumet bulunan kişilerle karşılaştı. İki taraf arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Eser, göğsünden vurularak ağır şekilde yaralandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eser, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Parkta devriye atan bekçiler olayı işlediği ileri sürülen A.B.A. (19) ve kavgaya karışan A.Y.'yi suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkçe'deki adı "Ş" harfiyle başlayan tek ülkeye haritadan bakarsanız, ülkenin üzerinden hangisinin geçtiğini görürsünüz?
Son dakika | Siirt'te devrilen LPG'li otomobilde yangın faciası: 6 kişi hayatını kaybetti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'a Ayder'de yoğun ilgi... İncelemelerde bulunduğu yayladan bu kareleri paylaştı
Yılmaz Özdil, Özgür Özel’i topa tuttu “Özgür Özel önce Manisa’yı kazansın”
Mersin İdman Yurdu-Vanspor maçında olay karar!
SON DAKİKA | Savaş bir ülkeye daha mı sıçrıyor? Ürdün'den İsrail'e çok sert çıkış: Savaş ilanı sayarız
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
İlk araç Mersin’den çıkabilir
Az ve orta hasarlı konut sahipleri kısa sürede ek tazminat alabilecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Parkta silahlı kavga: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA