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Giriş Tarihi: 13.11.2026

Parkta oynamak çocukları güçlendiriyor

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Parkta oynamak çocukları güçlendiriyor
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Fransa merkezli Euronews sitesindeki habere göre parka gitmek, çocukların büyürken ruh sağlığına ve sosyal becerilerine yardımcı olabilir. Birleşik Krallık'taki Exeter Üniversitesi'nden araştırmacılar, doğumdan 11 yaşına kadar en az haftada bir kez parka götürülen çocukların, aynı dönemde haftada bir kereden daha az parka gidenlere kıyasla ruh sağlığı değerlendirmelerinde ortalama yüzde 16,5 daha yüksek puan aldığını tespit etti. Bu faydalar, sosyoekonomik durum ve aile sorunları hesaba katıldıktan sonra bile devam etti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Parkta oynamak çocukları güçlendiriyor
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