Pasaport fotoğrafında neden gülümsemiyoruz? Sebebi sizi şaşırtacak!

Siz en yakın arkadaşınızı caddenin karşısında ağlarken de görseniz, kahkaha atarken de görseniz anında tanırsınız. Ama bilgisayarlar bizi öyle görmüyor. Onlar için yüzümüz, ruhu veya duygusu olan bir şey değil; sadece cetvelle çizilmiş katı bir matematiksel haritadan ibaret.