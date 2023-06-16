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Giriş Tarihi: 16.6.2023 09:55 Son Güncelleme: 16.6.2023 09:55

Pasaport Türleri - Pasaport Çeşitleri Nelerdir, Farkları ve Özellikleri Neler?

Pasaport almadan önce merak edilen konulardan biri de pasaport türleri olmuştur. Pasaport çeşitleri nelerdir sorusunu araştırarak hangi pasaporta başvuru yapabileceğinize karar verebilirsiniz. Pasaport, yurtdışına çıkmak için gerekli olan bir evraktır. Bu evrak ile vize istemeyen ülkelere istediğiniz zaman seyahat edebileceğiniz gibi vize alarak dünyanın tüm ülkelerine gidebilirsiniz. Pasaport türleri farkları ve özellikleri konusunu sizler için araştırdık.

Pasaport Türleri - Pasaport Çeşitleri Nelerdir, Farkları ve Özellikleri Neler?

Pasaport türleri 4 çeşittir. Bu pasaportların her biri farklı özelliğe sahiptir. Pasaport almadan önce söz konusu pasaportlar ve bunların özellikleri araştırılmalıdır. Peki, pasaport çeşitleri nelerdir? Pasaportun türü, nasıl ve ne şekilde seyahat edeceğinizi de doğrudan belirleyen bir husustur. Bu nedenle pasaport çeşitleri hakkında bilgi sahibi olunarak pasaport alınmalıdır. Pasaport türleri farkları ve özellikleri yazımızın devamında.

Pasaport Türleri

Pasaport, yurtdışına seyahat için gerekli olan bir belgedir. Alınan pasaportun belli bir süresi ve çeşidi vardır. Pasaportların çeşitleri, renkleri ve bunların anlamları bilinerek çok daha doğru adımlar atılabilir. 4 farklı pasaport çeşidi vardır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır.

  • Bordo pasaport umumi pasaporttur
  • Gri pasaport hizmet pasaportudur
  • Yeşil pasaport hususi pasaporttur
  • Siyah pasaport ise diplomatik pasaporttur

Pasaport Türleri Farkları ve Özellikleri

Pasaport türleri farklı olduğu gibi bunların verildiği kişiler de belli kriterlere sahip olmalıdır. Bordo pasaport vatandaşa verilen standart pasaporttur. Herkes bordo pasaport başvurusu yapabilir. Gri pasaport ise devlet memurlarının yurtdışı görevlerde kullanması için verilen bir pasaport türüdür. Hususi pasaportlar belli bir tecrübeye ulaşmış devlet memurlarına ve eski bürokratlara verilir. Siyah pasaport ise diplomatik görevler için yurtdışına çıkan ve burada bulunan kişiler için kullanılır.

Yurtdışına çıkmak isteyenler için en geniş imkânlara sahip olan pasaport, siyah pasaport olan diplomatik pasaporttur. Sonrasında ise yeşil pasaport ile dünyanın hemen her ülkesine vizesiz seyahat edebilirsiniz.

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Pasaport Türleri - Pasaport Çeşitleri Nelerdir, Farkları ve Özellikleri Neler?
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