Pasifik’te 9 saatlik ölüm kalım savaşı: Gemiden düşen piyanisti doğa olayı kurtardı!

EL NİNO SAYESİNDE HAYATTA KALDI

Uzmanlar, açık denizde 9 saat boyunca korumasız şekilde kalan bir insanın normal şartlarda hipotermiden (vücut ısısının ölümcül derece düşmesi) hayatını kaybetmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak piyanistin en büyük şansı El Niño hava olayı oldu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve yaklaşık 24 dereceyi bulan okyanus suyu sıcaklığı, piyanistin vücut ısısını korumasını sağlayarak onu hayatta tuttu.

Konum açısından da şanslıydı. Özellikle balık avı günlerinde, Catalina ile anakara arasındaki bölgede birçok küçük tekne dolaşır. Eğer daha açık denizde olsaydı, birinin suya dalmış bir kafayı görecek kadar yakından geçme olasılığı çok daha düşük olurdu.