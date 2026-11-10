Pasifik’te 9 saatlik ölüm kalım savaşı: Gemiden düşen piyanisti doğa olayı kurtardı!

Kruvaziyer seyahatleri genellikle rüya gibi tatillerle anılır ancak Ovation of the Seas gemisinde çalışan bir piyanist için bu seyahat tam bir kabusa dönüştü. California açıklarında, gecenin zifiri karanlığında dev yolcu gemisinden okyanusa düşen 37 yaşındaki müzisyen, saatlerce kimsenin haberi olmadan azgın suların ortasında hayatta kalma mücadelesi verdi. Sabahın ilk ışıklarında umutlar tükenmek üzereyken yaşanan tesadüf ise tüm dünyada yankı uyandıran bir mucizeye sahne oldu.
PASİFİK OKYANUSU'NA DÜŞTÜ!
Royal Caribbean şirketine ait dev yolcu gemisinde piyanist olarak görev yapan adam, sabaha karşı saat 02.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle güverteden Pasifik Okyanusu'na düştü.
Geminin büyüklüğü ve gecenin sessizliği nedeniyle piyanistin yokluğu saatlerce fark edilmedi. Dev gemi rotasında ilerlemeye devam ederken, genç adam kıyıdan kilometrelerce uzakta yapayalnız kaldı.
BALIKÇILAR BULDU
Müzisyen için umutların tükendiği noktada sahneye Sean Norton ve Grant Garrett adlı iki balıkçı çıktı. Sabaha karşı çıktıkları balık avından dönen ikili, kıyıdan yaklaşık 32 kilometre açıkta dalgaların arasında bir karartı fark etti. İlk başta bir deniz canlısı veya çöp parçası sandıkları şeye yaklaştıklarında, bir insanın kendilerine el salladığını görerek gözlerine inanamadılar.
Piyanisti bitkin halde tekneye çeken balıkçılar, şoktaki adamın kendilerine söylediği ilk kelimeleri şöyle aktardı: "Sadece 'Teşekkür ederim, öleceğimi sanmıştım' diyebildi. Titriyor ve konuşmakta güçlük çekiyordu."
EL NİNO SAYESİNDE HAYATTA KALDI
Uzmanlar, açık denizde 9 saat boyunca korumasız şekilde kalan bir insanın normal şartlarda hipotermiden (vücut ısısının ölümcül derece düşmesi) hayatını kaybetmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak piyanistin en büyük şansı El Niño hava olayı oldu.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve yaklaşık 24 dereceyi bulan okyanus suyu sıcaklığı, piyanistin vücut ısısını korumasını sağlayarak onu hayatta tuttu.
Konum açısından da şanslıydı. Özellikle balık avı günlerinde, Catalina ile anakara arasındaki bölgede birçok küçük tekne dolaşır. Eğer daha açık denizde olsaydı, birinin suya dalmış bir kafayı görecek kadar yakından geçme olasılığı çok daha düşük olurdu.
PEKİ NASIL DÜŞTÜ?
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından limanda ambulansla karşılanan ve hemen hastaneye kaldırılan piyanistin sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.
Yetkililer, dev yolcu gemisinin güvenlik kameralarını incelemeye alarak piyanistin okyanusa nasıl düştüğünü ortaya çıkarmak için geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.
Pasifik Okyanusu'nun hırçın suları, geçtiğimiz günlerde de denizcilik tarihine geçecek bir mucizeye sahne oldu. Oregon'dan yola çıkan ve Amerikan Samoası'nın başkenti Pago Pago'ya doğru 8.000 kilometrelik devasa bir rota çizen 86 yaşındaki bir denizci ile köpeği, okyanusun ortasında kayıplara karıştı.
86 YAŞINDAKİ DENİZCİ VE KÖPEĞİ OKYANUSTA 2 AY HAYATTA KALDI
20 Ağustos'ta telsiz bağlantısı tamamen kesilen talihsiz ikili, iki ay boyunca azgın dalgaların ortasında yaşam mücadelesi verdi.
2 AY SONRA GELEN GİZEMLİ SİNYAL
24 Ekim'de yaşlı denizcinin planlanan limana varmaması üzerine ABD Sahil Güvenliği alarm durumuna geçti. Ancak koskoca bir okyanusta iz bulmak neredeyse imkansızdı. Aramaların üçüncü gününde, adeta bir mucize gerçekleşti:
Teknede bulunan EPIRB (Acil Durum Konum Belirleme Telsizi) aniden devreye girdi ve California Sahil Güvenlik merkezine konum sinyali gönderdi.
Bu küçük cihazdan yayılan dalgalar, devasa bir kurtarma operasyonunun fitilini ateşledi. Sacramento'dan kalkan askeri uçaklar ve bölgeye saptırılan "Grand Orion" adlı dev ticari kargo gemisi kurtarma operasyonuna yardımcı olarak fırtınalı bir gecede yelkenlinin yanına ulaştı.
DALGALARLA 14 SAATLİK ZAMANA KARŞI YARIŞ
Fırtına ve hırçın dalgalar nedeniyle kurtarma ekipleri yelkenliye tam 14 saat boyunca yaklaşamadı. Yelkenleri paramparça olmuş ve akıntıya kapılmış olan "Willow Wind" adlı tekneden yaşlı adam ve köpeği, nihayet akşam saatlerinde kargo gemisine tahliye edilebildi.
Ertesi sabah ise devreye Sahil Güvenlik helikopterleri girdi. California sahillerine yaklaşan gemiden helikopterle alınan iki dost, San Diego'daki Scripps Mercy Hastanesi'ne nakledildi.
ERZAK STOĞU SAYESİNDE HAYATTA KALDI
Yaşlı denizcinin, Oregon'dan Amerikan Samoası'na olan 8.000 kilometrelik devasa rota için yola çıkarken teknesine önceden stokladığı sınırlı miktardaki erzak ve suyu çok sıkı bir şekilde idare ederek tükettiği belirtiliyor.
SAĞLIK DURUMLARI NASIL?
Kimliği gizli tutulan 86 yaşındaki denizcinin, iki aylık yıpratıcı sürece rağmen herhangi bir ciddi yaralanmasının olmadığı, sadece uzun süreli açlık ve yorgunluğa bağlı olarak yürüme güçlüğü çektiği açıklandı. Sadık köpeğinin de onunla birlikte sağ salim karaya ulaştığı bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanı Jason Nguyen, bu kurtuluşun tamamen teknedeki acil durum cihazı ve önceden bir yakınına rota planı bırakması sayesinde gerçekleştiğini vurgulayarak tüm denizcilere hayati bir ders verdi:
"Bu aramayı başarıyla sonuçlandıran koordineli çabaları için denizcilere ve Sahil Güvenlik ekiplerine minnettarız" dedi.
"Bu olay, acil durum iletişim ekipmanı taşımanın ve bir seyir planı oluşturmanın önemini vurguluyor; böylece karadaki birileri seyahat planlarınızdan haberdar oluyor."