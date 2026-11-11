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Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:50 Son Güncelleme: 11.11.2026 09:53

Paslı diye kenara atılmıştı! Altından bile değerli çıktı

İspanya'da yıllar önce tesadüfen bulunan paha biçilemez altın hazinesinin içindeki paslı parçaların sırrı nihayet çözüldü! Altınların arasında değersiz gibi duran o iki nesnenin dünya dışından, uzayın derinliklerinden geldiğini duyanlar kulaklarına inanamıyor. Peki, binlerce yıl önce yaşamış insanlar uzaydan gelen bu gizemli metali nasıl buldu ve neden altınla bir tuttu?

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Paslı diye kenara atılmıştı! Altından bile değerli çıktı
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1963 yılında İspanya'nın güneydoğusundaki Villena kasabası yakınlarında, bir çakıl ocağında kazı yapan arkeologlar, Avrupa'nın en önemli tarih öncesi keşiflerinden birine imza attı.

Paslı diye kenara atılmıştı! Altından bile değerli çıktı

Arkeolog José María Soler liderliğinde gün yüzüne çıkarılan ve bugün "Villena Hazinesi" olarak bilinen bu eşsiz koleksiyon, Geç Tunç Çağı'na (MÖ 1400 - 1200) tarihlenen düzinelerce altın kâse, matara ve bilezikten oluşuyordu.

Paslı diye kenara atılmıştı! Altından bile değerli çıktı

Çoğunluğu altından yapılan bu 60 civarındaki göz kamaştırıcı eserin arasında, oldukça donuk, ağır ve paslanmış iki parça uzmanların dikkatini çekti. Biri kavisli bir bilezik, diğeri ise muhtemelen bir kılıç kabzası veya asayı süsleyen içi boş küçük bir küre olan bu nesneler, yıllarca büyük bir sır olarak müze raflarında bekledi.

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Paslı diye kenara atılmıştı! Altından bile değerli çıktı

Aradan geçen 60 yılın ardından, emekli müze konservatörü Salvador Rovira-Llorens ve ekibi, gizemli parçaların gerçek doğasını ortaya çıkarmak için harekete geçti.

Paslı diye kenara atılmıştı! Altından bile değerli çıktı

Eserlerden alınan çok küçük örnekler üzerinde yapılan kimyasal analizler ve kütle spektrometrisi testleri, bilim dünyasında şok etkisi yarattı. Bu iki paslı eşya, altın ya da dünyadaki herhangi bir sıradan madenden değil, doğrudan gökyüzünden düşen bir göktaşından, yani "meteor demirinden" yapılmıştı!

Paslı diye kenara atılmıştı! Altından bile değerli çıktı

UZAYDAN GELMİŞ

Uzmanların Trabajos de Prehistoria dergisinde yayımladıkları rapora göre, dünyadan çıkarılan demir cevherlerine kıyasla çok daha yüksek oranda nikel barındıran bu parçalar, kesin olarak uzay kaynaklıydı.

Paslı diye kenara atılmıştı! Altından bile değerli çıktı

O dönemde İber Yarımadası'nda ve Batı Avrupa'da henüz demir eritme teknolojisi bilinmiyordu. İnsanlar sadece bakır ve bronz kullanabiliyordu. Gökten düşen bu eşsiz meteor demiri, erken dönem zanaatkârları tarafından son derece nadir ve kutsal bir armağan olarak görülmüş, en az altın ve gümüş kadar değer biçilmişti.

Paslı diye kenara atılmıştı! Altından bile değerli çıktı

GİZEMLİ TİCARET YOLLARI MI, KAYIP TEKNOLOJİ Mİ?

İspanya'da bulunan bu parçalar, İber Yarımadası'ndaki bilinen en eski meteor demiri eserleri unvanını kazandı. Bilim insanları, yerel halkın henüz demir işlemeyi bilmediği bir dönemde bu eserlerin oraya nasıl geldiğini araştırıyor.

Paslı diye kenara atılmıştı! Altından bile değerli çıktı

Tıpkı Firavun Tutankamon'un mezarında bulunan ünlü göktaşı hançeri gibi, bu eserlerin de Doğu Akdeniz'deki medeniyetlerden uzun mesafeli ve gizemli ticaret yolları aracılığıyla İspanya'ya ulaştığı tahmin ediliyor.

Paslı diye kenara atılmıştı! Altından bile değerli çıktı

Eserlerin üzerindeki binlerce yıllık korozyon nedeniyle ilk sonuçlar şimdilik ön hazırlık aşamasında kabul edilse de, gelecekteki X-ışını taramaları uzaydan gelen bu paha biçilemez mirasın tüm sırlarını gözler önüne serecek.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Paslı diye kenara atılmıştı! Altından bile değerli çıktı
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