Paslı diye kenara atılmıştı! Altından bile değerli çıktı

Çoğunluğu altından yapılan bu 60 civarındaki göz kamaştırıcı eserin arasında, oldukça donuk, ağır ve paslanmış iki parça uzmanların dikkatini çekti. Biri kavisli bir bilezik, diğeri ise muhtemelen bir kılıç kabzası veya asayı süsleyen içi boş küçük bir küre olan bu nesneler, yıllarca büyük bir sır olarak müze raflarında bekledi.