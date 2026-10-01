"Pastırma sıcakları" için tarih verildi: Pastırma sıcaklıklar ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?

Pastırma sıcakları genellikle birkaç gün ile bir hafta arasında sürüyor. Ancak bu sürenin her yıl aynı olması beklenmiyor. Atmosfer koşullarına bağlı olarak sıcak ve güneşli hava daha kısa sürebileceği gibi bir haftadan uzun da devam edebiliyor.

2026 yılında pastırma yazının kaç gün süreceği ise henüz belli değil.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör