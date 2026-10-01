"Pastırma sıcakları" için tarih verildi: Pastırma sıcaklıklar ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Halk arasında pastırma sıcakları olarak bilinen bu dönem, sonbaharda hava sıcaklıklarının kısa süreliğine mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkıyor. Bu yıl pastırma sıcaklıklarının başlayacağı tarih ve kaç gün etkili olacağına ilişkin beklentiler, hava durumu gelişmeleriyle birlikte yeniden gündeme geldi.
2026 yılında pastırma sıcaklarının başlayacağı kesin tarih henüz belli olmadı. Türkiye'de genellikle ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk yarısında görülen pastırma yazı, meteorolojik koşullara bağlı olarak her yıl farklı tarihlerde yaşanabiliyor.
Bu yıl da ekim sonu ve kasım başı olası dönem olarak öne çıkıyor. Ancak sıcaklıkların hangi tarihlerde yükseleceği, ekim ayının ilerleyen günlerinde yayımlanacak hava durumu tahminleriyle netleşecek.
Pastırma yazı adını, geleneksel pastırma üretiminden alıyor. Sonbaharın bu döneminde gündüzlerin güneşli ve ılık, gecelerin ise serin geçmesi, etin kurutulması için elverişli koşullar oluşturuyor. Geçmişte pastırma yapımında değerlendirilen bu hava koşulları nedeniyle kısa süreli sonbahar sıcaklıkları halk arasında pastırma yazı olarak adlandırılıyor.
PASTIRMA YAZI NEDİR, NEDEN OLUR?
Pastırma yazı, sonbaharda soğuk ve yağışlı havaların ardından ortaya çıkan, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığı kısa süreli güneşli ve ılık döneme verilen isimdir.
Genellikle yüksek basınç koşullarıyla ilişkili olan bu dönemde gündüzleri güneşli ve sakin bir hava görülürken geceleri sıcaklıklar belirgin biçimde düşebilir. Yağışların azalması ve gündüz sıcaklıklarının yükselmesi, sonbaharın ortasında yazdan kalma günlerin yaşanmasına neden olur.
Pastırma sıcakları genellikle birkaç gün ile bir hafta arasında sürüyor. Ancak bu sürenin her yıl aynı olması beklenmiyor. Atmosfer koşullarına bağlı olarak sıcak ve güneşli hava daha kısa sürebileceği gibi bir haftadan uzun da devam edebiliyor.
2026 yılında pastırma yazının kaç gün süreceği ise henüz belli değil.