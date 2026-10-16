Pastırma sıcakları için tarih verildi! Türkiye’de 10 gün boyunca etkili olacak!

Pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı ve hangi bölgelerde daha belirgin hissedileceği merak konusu oldu. Sonbaharın son döneminde görülen bu sıcak hava dalgasının yaklaşık 10 gün boyunca etkili olabileceği yönündeki tahminler, vatandaşların hava durumu takvimini yakından takip etmesine neden oldu.