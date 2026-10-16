Haberler Yaşam Haberleri Pastırma sıcakları için tarih verildi! Türkiye’de 10 gün boyunca etkili olacak!
Giriş Tarihi: 16.10.2026 15:55 Son Güncelleme: 16.10.2026 16:19

Pastırma sıcakları için tarih verildi! Türkiye’de 10 gün boyunca etkili olacak!

Sonbaharın serin ve yağışlı günlerinin ardından sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. Halk arasında pastırma sıcakları olarak bilinen bu dönem, gündüzleri mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla dikkat çekiyor. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmeleri, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek hava değişimine ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Pastırma sıcakları için tarih verildi! Türkiye’de 10 gün boyunca etkili olacak!
  • ABONE OL

Pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı ve hangi bölgelerde daha belirgin hissedileceği merak konusu oldu. Sonbaharın son döneminde görülen bu sıcak hava dalgasının yaklaşık 10 gün boyunca etkili olabileceği yönündeki tahminler, vatandaşların hava durumu takvimini yakından takip etmesine neden oldu.

Pastırma sıcakları için tarih verildi! Türkiye’de 10 gün boyunca etkili olacak!

PASTIRMA SICAKLARI TARİHİ BELLİ OLDU!

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre bu yıl kış öncesi son ılık günler 1-10 Kasım veya 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yaşanacak. Yurt genelinde yaklaşık 10 gün boyunca etkili olması beklenen Pastırma Sıcakları, kış soğukları bastırmadan önce açık ve güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenlere son bir fırsat sunacak.

Pastırma sıcakları için tarih verildi! Türkiye’de 10 gün boyunca etkili olacak!

Bu süreçte gündüz sıcaklıkları belirgin şekilde yükselirken, geceleri ise mevsim gereği ayaz ve serin hava etkisini hissettirmeye devam edecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Pastırma sıcakları için tarih verildi! Türkiye’de 10 gün boyunca etkili olacak!

İSMİN ARKASINDAKİ KÖKLÜ GELENEK

Bu özel meteorolojik döneme "pastırma sıcakları" denmesinin arkasında asırlık geleneksel üretim süreçleri yatıyor. Pastırma imalatında etlerin açık havada, gündüz güneşinde kuruması ve gece ayazında sertleşmesi gerekiyor.

Pastırma sıcakları için tarih verildi! Türkiye’de 10 gün boyunca etkili olacak!

Gündüzleri ılık, geceleri ise soğuk geçen bu 10 günlük iklim dengesi, tarih boyunca pastırma yapımına en ideal şartları sunduğu için bu günler geleneksel olarak bu isimle anılıyor.

Pastırma sıcakları için tarih verildi! Türkiye’de 10 gün boyunca etkili olacak!

BİLİMSEL OLARAK PASTIRMA YAZI NASIL OLUŞUR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kaynaklarında ve meteoroloji literatüründe "Pastırma Yazı", kutupsal kökenli alçak basınç merkezlerinin geri çekilmesi ve bölgeye yüksek basınç merkezinin yerleşmesiyle açıklanır:

Pastırma sıcakları için tarih verildi! Türkiye’de 10 gün boyunca etkili olacak!

SAKİN HAVA VE SİS

Yüksek basınç (antisisklon) alanlarında hava hareketi aşağı yönlüdür. Bu durum bulut oluşumunu engeller ve gökyüzünün tamamen açık kalmasını sağlar. Ayrıca rüzgarın oldukça zayıf esmesi nedeniyle sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun sis ve pus olayları görülür.

Pastırma sıcakları için tarih verildi! Türkiye’de 10 gün boyunca etkili olacak!

SICAKLIK FARKI (GECE VE GÜNDÜZ)

Gündüz Güneş ışınları yeryüzünü doğrudan ısıtırken, gece bulut örtüsü olmadığı için ısı hızla uzaya kaçar (radyasyonel soğuma). Bu nedenle gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı 15-20 dereceye kadar çıkabilir.

Pastırma sıcakları için tarih verildi! Türkiye’de 10 gün boyunca etkili olacak!

UZMANLARDAN SICAKLIK FARKI UYARISI

Gündüz ve gece arasındaki yüksek sıcaklık farkına dikkat çeken uzmanlar, vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor. Gündüz vakitlerindeki güneşli havanın aldatıcı olabileceğini vurgulayan meteorologlar, gece ayazının üst solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyebileceğine işaret ediyor.

Pastırma sıcakları için tarih verildi! Türkiye’de 10 gün boyunca etkili olacak!

10 günlük pastırma sıcaklıkları periyodunun tamamlanmasıyla birlikte, kasım ayının ortasından itibaren yurt genelinde kış şartlarının çok daha belirgin şekilde hissedilmesi bekleniyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Pastırma sıcakları için tarih verildi! Türkiye’de 10 gün boyunca etkili olacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA