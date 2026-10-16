Pastırma sıcakları için tarih verildi! Türkiye’de 10 gün boyunca etkili olacak!

Pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı ve hangi bölgelerde daha belirgin hissedileceği merak konusu oldu. Sonbaharın son döneminde görülen bu sıcak hava dalgasının yaklaşık 10 gün boyunca etkili olabileceği yönündeki tahminler, vatandaşların hava durumu takvimini yakından takip etmesine neden oldu.
Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre bu yıl kış öncesi son ılık günler 1-10 Kasım veya 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yaşanacak. Yurt genelinde yaklaşık 10 gün boyunca etkili olması beklenen Pastırma Sıcakları, kış soğukları bastırmadan önce açık ve güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenlere son bir fırsat sunacak.
Bu özel meteorolojik döneme "pastırma sıcakları" denmesinin arkasında asırlık geleneksel üretim süreçleri yatıyor. Pastırma imalatında etlerin açık havada, gündüz güneşinde kuruması ve gece ayazında sertleşmesi gerekiyor.
Gündüzleri ılık, geceleri ise soğuk geçen bu 10 günlük iklim dengesi, tarih boyunca pastırma yapımına en ideal şartları sunduğu için bu günler geleneksel olarak bu isimle anılıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kaynaklarında ve meteoroloji literatüründe "Pastırma Yazı", kutupsal kökenli alçak basınç merkezlerinin geri çekilmesi ve bölgeye yüksek basınç merkezinin yerleşmesiyle açıklanır:
Yüksek basınç (antisisklon) alanlarında hava hareketi aşağı yönlüdür. Bu durum bulut oluşumunu engeller ve gökyüzünün tamamen açık kalmasını sağlar. Ayrıca rüzgarın oldukça zayıf esmesi nedeniyle sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun sis ve pus olayları görülür.
Gündüz Güneş ışınları yeryüzünü doğrudan ısıtırken, gece bulut örtüsü olmadığı için ısı hızla uzaya kaçar (radyasyonel soğuma). Bu nedenle gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı 15-20 dereceye kadar çıkabilir.
Gündüz ve gece arasındaki yüksek sıcaklık farkına dikkat çeken uzmanlar, vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor. Gündüz vakitlerindeki güneşli havanın aldatıcı olabileceğini vurgulayan meteorologlar, gece ayazının üst solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyebileceğine işaret ediyor.