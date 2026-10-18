Pastırma sıcakları kapıda! Uzmanlar tarih verdi: 2026 Pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Son günlerde Türkiye genelinde etkisini artıran serin hava ve yağışlar, pastırma yazının başlayacağı tarihe ilişkin araştırmaları hızlandırdı. Sonbaharın son sıcak günlerini bekleyen vatandaşlar, 2026 yılında pastırma sıcaklarının ne zaman görüleceğini merak ediyor. Ekim sonu ve kasım ayına yönelik sıcaklık tahminleri yakından takip edilirken, bu dönemin kaç gün devam edeceği de gündemdeki yerini koruyor.
Pastırma yazı olarak da bilinen pastırma sıcakları, sonbaharda hava sıcaklıklarının kısa süreliğine yükseldiği, güneşli ve ılık günlerle kendini gösteren bir dönemdir. Bu hava koşulları genellikle ekim ayının son günleri ile kasım ayının ilk yarısında görülür. 2026 yılında da pastırma sıcaklarının 25 Ekim ile 15 Kasım arasındaki dönemde yaşanabileceği öngörülüyor. Ancak kesin tarihler, güncel meteorolojik tahminlere ve hava koşullarına bağlı olarak değişebilir.
Pastırma sıcaklarının ne kadar devam edeceği, yılın hava koşullarına ve bölgesel farklılıklara göre değişebilir. Genellikle birkaç gün süren bu ılık hava dönemi, bazı yıllarda daha uzun süre etkisini gösterebilir.
- Pastırma sıcakları çoğunlukla 3 ila 7 gün arasında sürer.
- Uygun atmosfer koşullarında bu süre 2 haftaya kadar uzayabilir.
- 2026 yılında Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklık artışlarının daha belirgin hissedilebileceği tahmin ediliyor.
Pastırma yazının başlangıç ve bitiş tarihleri, hava sistemlerinin hareketine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Pastırma sıcakları, sonbaharın ilerleyen dönemlerinde soğuk havaların ardından yaşanan, gündüz sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı kısa süreli ılık hava dönemidir. Bu süreçte güneşli günler görülürken hava sıcaklıkları geçici olarak yükselir ve sonbahar mevsimine göre daha yumuşak bir hava etkili olur.