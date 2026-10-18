Pastırma sıcakları kapıda! Uzmanlar tarih verdi: 2026 Pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

PASTIRMA YAZI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Pastırma sıcaklarının ne kadar devam edeceği, yılın hava koşullarına ve bölgesel farklılıklara göre değişebilir. Genellikle birkaç gün süren bu ılık hava dönemi, bazı yıllarda daha uzun süre etkisini gösterebilir.

- Pastırma sıcakları çoğunlukla 3 ila 7 gün arasında sürer.

- Uygun atmosfer koşullarında bu süre 2 haftaya kadar uzayabilir.

- 2026 yılında Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklık artışlarının daha belirgin hissedilebileceği tahmin ediliyor.

Pastırma yazının başlangıç ve bitiş tarihleri, hava sistemlerinin hareketine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.