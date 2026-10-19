Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Havalar yeniden ısınıyor! 2026 Pastırma yazına geri sayım

Sonbaharda hava sıcaklıklarının yeniden yükseldiği dönem olarak bilinen pastırma sıcakları, 2026 yılında da gündemde. Türkiye'de genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısında görülen pastırma yazının bu yıl 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yaşanabileceği değerlendiriliyor.
2026 yılında pastırma sıcaklarının ekim ayının son günleri ile kasım ayının ortalarına doğru etkili olabileceği değerlendiriliyor. Ancak 25 Ekim-15 Kasım aralığı kesin bir başlangıç ve bitiş tarihi olarak kabul edilmiyor.
Pastırma yazının yaşanacağı dönem, hava sıcaklıkları ve atmosfer koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle sıcaklık artışlarının Türkiye'nin tüm bölgelerinde aynı günlerde görülmesi beklenmiyor.
Pastırma sıcakları çoğunlukla 3 ila 7 günlük bir dönemde etkisini gösteriyor. Bu sürenin uzunluğu ise yılın hava koşullarına göre değişebiliyor.
Bazı yıllarda mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar iki haftaya yakın sürebilirken, bazı yıllarda ılık hava yalnızca birkaç gün etkili olabiliyor.
Pastırma yazı, sonbaharda hava sıcaklıklarının kısa süreli yükselmesiyle ortaya çıkan bir hava olayıdır. Ancak bu dönem her yıl düzenli olarak görülmediği gibi başlangıç tarihi ve etkili olduğu süre de değişiklik gösterebilir.
Bazı yıllarda ılık hava daha belirgin hissedilirken, bazı yıllarda sıcaklık artışı kısa süreli ve sınırlı kalabilir.