Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Havalar yeniden ısınıyor! 2026 Pastırma yazına geri sayım

PASTIRMA SICAKLARI HER YIL YAŞANIR MI?

Pastırma yazı, sonbaharda hava sıcaklıklarının kısa süreli yükselmesiyle ortaya çıkan bir hava olayıdır. Ancak bu dönem her yıl düzenli olarak görülmediği gibi başlangıç tarihi ve etkili olduğu süre de değişiklik gösterebilir.

Bazı yıllarda ılık hava daha belirgin hissedilirken, bazı yıllarda sıcaklık artışı kısa süreli ve sınırlı kalabilir.

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