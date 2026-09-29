Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2026 Pastırma yazı yaklaşıyor!

PASTIRMA YAZI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Pastırma sıcakları genellikle 3 ila 7 gün arasında etkili oluyor. Bununla birlikte yüksek basınç koşullarına ve hava sistemlerinin hareketine bağlı olarak bu süre değişebiliyor.

Bazı yıllarda birkaç gün süren sıcak hava, uygun atmosfer koşullarında bir haftadan uzun süre devam edebiliyor. Pastırma yazının her yıl aynı tarihte başlaması veya aynı süre boyunca etkili olması beklenmiyor.