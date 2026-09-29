Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2026 Pastırma yazı yaklaşıyor!

Pastırma yazının ne zaman yaşanacağı her yıl hava koşullarına bağlı olarak değişebiliyor. Genellikle sonbaharın ortalarında görülen bu sıcak günler, yazdan kalan ılık havanın kısa süreliğine geri dönmesiyle dikkat çekiyor. 2026 yılında pastırma sıcaklarının hangi tarihlerde etkili olacağı ve kaç gün süreceği de hava durumu tahminleriyle birlikte gündeme geliyor.
Pastırma sıcakları genellikle Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının ilk yarısı arasındaki dönemde görülüyor.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda 2026 yılında pastırma yazının 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yaşanabileceği tahmin ediliyor.
Ancak bu tarihler kesinlik barındırmıyor. 2026 yılında pastırma sıcaklarının ne zaman ve kaç gün boyunca etkili olacağı, ekim ve kasım aylarında yayımlanacak güncel hava durumu tahminleriyle netlik kazanacak.
Pastırma sıcakları genellikle 3 ila 7 gün arasında etkili oluyor. Bununla birlikte yüksek basınç koşullarına ve hava sistemlerinin hareketine bağlı olarak bu süre değişebiliyor.
Bazı yıllarda birkaç gün süren sıcak hava, uygun atmosfer koşullarında bir haftadan uzun süre devam edebiliyor. Pastırma yazının her yıl aynı tarihte başlaması veya aynı süre boyunca etkili olması beklenmiyor.
Pastırma sıcakları, sonbaharın son dönemlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı, güneşli ve genellikle sakin havanın etkili olduğu kısa süreli döneme verilen isimdir.
Bu dönemde yüksek basınç koşullarının etkisiyle bulutluluk ve yağış azalabilir. Gündüzleri sıcak ve güneşli hava görülürken geceleri sıcaklıklar düşebilir.
Pastırma sıcakları Türkiye'nin farklı bölgelerinde görülebiliyor. Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde daha belirgin hissedilebilen bu dönem, bölgesel hava koşullarına göre farklılık gösteriyor.