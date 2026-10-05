Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Kış kapıdayken sıcak günler geri geliyor!

Ekim ayıyla birlikte hava sıcaklıklarındaki dalgalanma daha belirgin hale gelirken, yağışların ardından yeniden ılık bir döneme girilmesi bekleniyor. Pastırma sıcakları olarak bilinen bu kısa süreli hava değişimi, özellikle gündüz sıcaklıklarının yeniden yükselmesiyle kendini gösterecek. Pastırma sıcaklarının hangi günlerde etkili olacağı ise vatandaşlar tarafından takip ediliyor.
Türkiye'de etkili olan serin ve yağışlı hava bir süre daha kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıkların yaklaşık iki haftalık süreçte mevsim normallerinin altında kalması, ekim ayının son bölümünden kasım ayına geçilirken ise havanın yeniden ısınması bekleniyor. Tek, bu dönemde "pastırma yazı" olarak bilinen sıcak günlerin görülebileceğini belirtiyor.
Kış öncesindeki bu ılık hava uzun bir dönem boyunca devam etmiyor. Pastırma sıcakları çoğunlukla birkaç gün ile bir hafta arasında hissediliyor. Atmosfer koşulları uygun olduğunda sıcak günlerin 7-10 güne kadar uzadığı yıllar da olabiliyor.
2026'da sıcaklıkların tam olarak kaç gün yüksek seyredeceği ise dönem yaklaştığında yayımlanacak kısa vadeli hava tahminleriyle daha açık görülebilecek.
Bu adlandırmanın geçmişteki pastırma yapımıyla bağlantılı olduğu kabul ediliyor. Sonbaharın güneşli ve kuru gündüzleri ile serin geceleri pastırmanın hazırlanıp kurutulması için uygun koşullar sağladığından, kış öncesinde yaşanan bu kısa ılık dönem zamanla "pastırma yazı" veya "pastırma sıcakları" adıyla anılmaya başladı.