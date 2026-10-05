Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Kış kapıdayken sıcak günler geri geliyor!

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kış öncesindeki bu ılık hava uzun bir dönem boyunca devam etmiyor. Pastırma sıcakları çoğunlukla birkaç gün ile bir hafta arasında hissediliyor. Atmosfer koşulları uygun olduğunda sıcak günlerin 7-10 güne kadar uzadığı yıllar da olabiliyor.

2026'da sıcaklıkların tam olarak kaç gün yüksek seyredeceği ise dönem yaklaştığında yayımlanacak kısa vadeli hava tahminleriyle daha açık görülebilecek.