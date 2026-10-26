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Giriş Tarihi: 26.10.2026 09:51

Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Sonbaharda yazdan kalma günler kapıda!

Sonbaharın serin havası kendini hissettirmeye başlarken pastırma sıcaklarıyla birlikte güneşli günlerin yeniden yaşanması bekleniyor. Ekim ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının hangi bölgelerde yükseleceği ve pastırma yazının ne kadar devam edeceği gündeme geldi. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

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Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Sonbaharda yazdan kalma günler kapıda!
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Kış mevsimi yaklaşırken hava sıcaklıklarında yeniden yükseliş bekleniyor. Ekim ayının son günlerinde kendini gösterebilen ve halk arasında pastırma yazı olarak bilinen bu dönem, kısa süreli ılık ve güneşli havasıyla sonbahara küçük bir mola verdiriyor. Meteoroloji'nin güncel tahminleriyle birlikte sıcaklık artışının ne kadar devam edeceği merak konusu oldu.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonbaharın son günlerinde havaların yeniden ısınmasıyla yaşanan pastırma yazı, genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısında görülüyor. 2026 yılında da 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında kısa süreli sıcak hava dönemlerinin yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel tahminleri, ekim ayının son günlerinde Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Pastırma yazı, genellikle 3 ila 7 gün arasında etkili oluyor. Bazı yıllarda sıcak ve güneşli hava birkaç günle sınırlı kalırken bu süre 10 güne kadar uzayabiliyor. Sıcaklık artışının ne kadar süreceği, bölgelere göre değişen olabilir.

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METEOROLOJİ'DEN 26 EKİM - 1 KASIM HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 26 Ekim-1 Kasım tahminlerine göre hava sıcaklıklarının ülkenin büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine çıkabileceği öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların genel olarak normallerin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

PASTIRMA SICAKLARINA NEDEN PASTIRMA YAZI DENİYOR?

Pastırma yazı ifadesinin kökeni, geleneksel pastırma üretimine dayanıyor. Geçmişte pastırmanın kurutulması için sonbaharın yağışsız, güneşli ve serin gecelerle birlikte ılık gündüzlere sahip dönemlerinden yararlanılıyordu.

Etlerin uygun hava koşullarında kurutulmasına elverişli olan bu kısa dönem, zamanla halk arasında pastırma yazı olarak anılmaya başladı.

PASTIRMA YAZI NEDİR, NEDEN OLUR?

Pastırma yazı, sonbaharda havaların soğumaya başlamasının ardından kısa süreli olarak yeniden ılık, güneşli ve sakin hava koşullarının yaşanmasına verilen isimdir.

Bu hava olayı genellikle yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle ortaya çıkıyor. Atmosferdeki koşulların uygun olduğu dönemlerde bulutluluk azalıyor, gündüzleri güneşin etkisiyle sıcaklıklar yükseliyor.

Pastırma yazında gündüz saatleri ılık geçerken sabah ve gece saatlerinde serin hava, sis ve pus görülebiliyor. Bu nedenle gün içindeki sıcaklık farklılıkları daha belirgin hale gelebiliyor.

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