Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Sonbaharda yazdan kalma günler kapıda!

Kış mevsimi yaklaşırken hava sıcaklıklarında yeniden yükseliş bekleniyor. Ekim ayının son günlerinde kendini gösterebilen ve halk arasında pastırma yazı olarak bilinen bu dönem, kısa süreli ılık ve güneşli havasıyla sonbahara küçük bir mola verdiriyor. Meteoroloji'nin güncel tahminleriyle birlikte sıcaklık artışının ne kadar devam edeceği merak konusu oldu.