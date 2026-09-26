Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek? 2026 Pastırma yazı yaklaşıyor!

Pastırma sıcakları, sonbaharda yaşanan belirgin sıcaklık artışlarıyla dikkat çeken kısa süreli hava olaylarından biri olarak biliniyor. Genellikle ekim ve kasım aylarında görülen bu dönem, gündüzleri ılık ve güneşli havaları beraberinde getirirken geceleri ise serin hava devam edebiliyor. 2026 Pastırma yazının tarihleri ve etkili olacağı süre hava durumu tahminleriyle birlikte yakından takip ediliyor.

PASTIRMA SICAKLARI TAKVİMİ VE AYI

Pastırma sıcakları, sonbaharın ortasında, genellikle Ekim veya Kasım aylarında birkaç gün süren, havanın mevsim normallerine göre aniden ısındığı dönemdir. Türkiye'de pastırma sıcakları genellikle 29 Ekim ile 15 Kasım tarihleri arasında görülür. Ancak her yıl kesin tarihler değişebilir. Bazı yıllarda bu sıcak günler daha erken ya da daha geç yaşanabilir. İklim değişikliği nedeniyle geçmişe oranla daha düzensiz bir şekilde ortaya çıkması da mümkündür.