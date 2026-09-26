Haberler Yaşam Haberleri Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek? 2026 Pastırma yazı yaklaşıyor!
Giriş Tarihi: 26.09.2026 17:01

Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek? 2026 Pastırma yazı yaklaşıyor!

Sonbaharın serin havası kendini iyice hissettirmeye başlarken sıcaklıkların kısa süreliğine yeniden yükseldiği dönem merak konusu oldu. Halk arasında “pastırma yazı” olarak bilinen bu günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. 2026 yılında pastırma sıcaklarının ne zaman etkili olacağı ve kaç gün süreceği, sonbahar planı yapanların gündeminde yer alıyor.

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Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek? 2026 Pastırma yazı yaklaşıyor!
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Pastırma sıcakları, sonbaharda yaşanan belirgin sıcaklık artışlarıyla dikkat çeken kısa süreli hava olaylarından biri olarak biliniyor. Genellikle ekim ve kasım aylarında görülen bu dönem, gündüzleri ılık ve güneşli havaları beraberinde getirirken geceleri ise serin hava devam edebiliyor. 2026 Pastırma yazının tarihleri ve etkili olacağı süre hava durumu tahminleriyle birlikte yakından takip ediliyor.

PASTIRMA SICAKLARI TAKVİMİ VE AYI

Pastırma sıcakları, sonbaharın ortasında, genellikle Ekim veya Kasım aylarında birkaç gün süren, havanın mevsim normallerine göre aniden ısındığı dönemdir. Türkiye'de pastırma sıcakları genellikle 29 Ekim ile 15 Kasım tarihleri arasında görülür. Ancak her yıl kesin tarihler değişebilir. Bazı yıllarda bu sıcak günler daha erken ya da daha geç yaşanabilir. İklim değişikliği nedeniyle geçmişe oranla daha düzensiz bir şekilde ortaya çıkması da mümkündür.

Pastırma sıcakları ortalama 5 ila 15 gün arasında devam eder. Ancak bu süreç her yıl aynı değildir. Bazı yıllarda sadece birkaç gün sürerken, bazı yıllarda iki haftayı bulabilir. Bu süre boyunca gündüzleri yazı anımsatan sıcaklıklar yaşanırken, geceleri ani sıcaklık düşüşleriyle soğuk hava hissedilir.

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcakları; gündüzleri hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması, geceleri ise soğukların devam etmesiyle karakterize edilir. Yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle gökyüzü açık olur, rüzgar azalır ve güneşli günler yaşanır. Adını, bu dönemde yapılan pastırma üretiminden alır. Çünkü güneşli ve kuru hava, pastırmanın olgunlaşması için uygun koşullar sağlar.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek? 2026 Pastırma yazı yaklaşıyor!
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