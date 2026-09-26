Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek? 2026 Pastırma yazı yaklaşıyor!

Pastırma sıcakları, sonbaharda yaşanan belirgin sıcaklık artışlarıyla dikkat çeken kısa süreli hava olaylarından biri olarak biliniyor. Genellikle ekim ve kasım aylarında görülen bu dönem, gündüzleri ılık ve güneşli havaları beraberinde getirirken geceleri ise serin hava devam edebiliyor. 2026 Pastırma yazının tarihleri ve etkili olacağı süre hava durumu tahminleriyle birlikte yakından takip ediliyor.
Pastırma sıcakları, sonbaharın ortasında, genellikle Ekim veya Kasım aylarında birkaç gün süren, havanın mevsim normallerine göre aniden ısındığı dönemdir. Türkiye'de pastırma sıcakları genellikle 29 Ekim ile 15 Kasım tarihleri arasında görülür. Ancak her yıl kesin tarihler değişebilir. Bazı yıllarda bu sıcak günler daha erken ya da daha geç yaşanabilir. İklim değişikliği nedeniyle geçmişe oranla daha düzensiz bir şekilde ortaya çıkması da mümkündür.
Pastırma sıcakları ortalama 5 ila 15 gün arasında devam eder. Ancak bu süreç her yıl aynı değildir. Bazı yıllarda sadece birkaç gün sürerken, bazı yıllarda iki haftayı bulabilir. Bu süre boyunca gündüzleri yazı anımsatan sıcaklıklar yaşanırken, geceleri ani sıcaklık düşüşleriyle soğuk hava hissedilir.
Pastırma sıcakları; gündüzleri hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması, geceleri ise soğukların devam etmesiyle karakterize edilir. Yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle gökyüzü açık olur, rüzgar azalır ve güneşli günler yaşanır. Adını, bu dönemde yapılan pastırma üretiminden alır. Çünkü güneşli ve kuru hava, pastırmanın olgunlaşması için uygun koşullar sağlar.