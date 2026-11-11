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Giriş Tarihi: 11.11.2026 07:52

Pastırma sıcakları ne zaman? Sıcaklıklar yükseliyor, pastırma yazı için geri sayım başladı!

Kasım ayının gelmesiyle birlikte pastırma sıcaklarının yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. Sonbaharın son döneminde görülen kısa süreli ılık hava, özellikle gündüz sıcaklıklarının artmasıyla kendini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahminleri de yakından takip ediliyor. Peki, 2026 pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler.

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Pastırma sıcakları ne zaman? Sıcaklıklar yükseliyor, pastırma yazı için geri sayım başladı!
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Sonbaharın sonuna yaklaşılmasıyla birlikte pastırma sıcaklarının görülüp görülmeyeceği merak ediliyor. Ekim sonu ve kasım aylarında yaşanan kısa süreli ılık hava, bu yıl da gündemde. Pastırma yazının başlangıcı ise bölgesel hava koşullarına göre farklılık gösterebiliyor. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların ne zaman etkili olacağı araştırılıyor.

PASTIRMA YAZI HANGİ TARİHLERDE GÖRÜLÜYOR?

Pastırma sıcakları, çoğunlukla ekim sonu ile kasım ortası arasında etkisini gösteriyor. 2026 yılında da 25 Ekim-15 Kasım tarihleri bu hava olayının görülebileceği dönem olarak değerlendiriliyor.

Ancak pastırma yazınının başlangıç ve bitiş tarihi her yıl aynı olmuyor. Yüksek basınç sistemleri, rüzgâr yönü ve bölgesel hava koşulları bu süreci belirliyor.

Pastırma sıcaklıklarında gündüzleri güneşli ve ılık hava etkili olurken gece ve sabah saatlerinde serinlik hissedilebiliyor.

METEOROLOJİ'DEN SICAKLIK ARTIŞI TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 10 Kasım 2026 tarihli 5 günlük hava tahminine göre, hafta başında mevsim normallerinin altında kalan sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artması bekleniyor.

Sıcaklıklardaki yükselişe rağmen yağışlı hava etkisini sürdürecek. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde yer yer sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

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PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN DEVAM EDER?

Pastırma sıcaklarının süresi her yıl değişiklik gösteriyor. Genellikle birkaç gün etkili olan bu ılık hava, uygun koşullarda bir haftaya kadar devam edebiliyor.

Bu dönemde gündüz sıcaklıkları yükselirken gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı artıyor. Ancak soğuk hava dalgasının etkili olmasıyla birlikte sıcaklıklar yeniden düşebiliyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 22 DERECEYİ GÖRECEK

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan serin havanın yerini daha ılık bir havaya bırakması bekleniyor. AKOM'un haftalık hava tahminine göre, 11 Kasım Çarşamba günü başlayacak sıcaklık artışı hafta sonuna kadar sürecek. Cumartesi günü termometrelerin 22 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

İstanbul için beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle:

Tarih En yüksek sıcaklık
11 Kasım Çarşamba 16 derece
12 Kasım Perşembe 19 derece
13 Kasım Cuma 21 derece
14 Kasım Cumartesi 22 derece
15 Kasım Pazar 15 derece

İSTANBUL'DA EN YÜKSEK SICAKLIK CUMARTESİ GÖRÜLECEK

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Kasım Cumartesi günü 22 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. AKOM'un tahminlerine göre hafta boyunca etkili olacak ılık havanın en yüksek seviyesine cumartesi günü ulaşacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de çarşambadan itibaren sıcaklıkların artacağını, kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğini belirtiyor.

Ancak bu ılık hava uzun sürmeyecek. Sıcaklık artışının ardından yağışlı ve serin havanın yeniden etkili olması bekleniyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Pastırma sıcakları ne zaman? Sıcaklıklar yükseliyor, pastırma yazı için geri sayım başladı!
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