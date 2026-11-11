Pastırma sıcakları ne zaman? Sıcaklıklar yükseliyor, pastırma yazı için geri sayım başladı!

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN DEVAM EDER?

Pastırma sıcaklarının süresi her yıl değişiklik gösteriyor. Genellikle birkaç gün etkili olan bu ılık hava, uygun koşullarda bir haftaya kadar devam edebiliyor.

Bu dönemde gündüz sıcaklıkları yükselirken gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı artıyor. Ancak soğuk hava dalgasının etkili olmasıyla birlikte sıcaklıklar yeniden düşebiliyor.