Pastırma sıcakları ne zaman? Sıcaklıklar yükseliyor, pastırma yazı için geri sayım başladı!

Sonbaharın sonuna yaklaşılmasıyla birlikte pastırma sıcaklarının görülüp görülmeyeceği merak ediliyor. Ekim sonu ve kasım aylarında yaşanan kısa süreli ılık hava, bu yıl da gündemde. Pastırma yazının başlangıcı ise bölgesel hava koşullarına göre farklılık gösterebiliyor. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların ne zaman etkili olacağı araştırılıyor.
Pastırma sıcakları, çoğunlukla ekim sonu ile kasım ortası arasında etkisini gösteriyor. 2026 yılında da 25 Ekim-15 Kasım tarihleri bu hava olayının görülebileceği dönem olarak değerlendiriliyor.
Ancak pastırma yazınının başlangıç ve bitiş tarihi her yıl aynı olmuyor. Yüksek basınç sistemleri, rüzgâr yönü ve bölgesel hava koşulları bu süreci belirliyor.
Pastırma sıcaklıklarında gündüzleri güneşli ve ılık hava etkili olurken gece ve sabah saatlerinde serinlik hissedilebiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 10 Kasım 2026 tarihli 5 günlük hava tahminine göre, hafta başında mevsim normallerinin altında kalan sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artması bekleniyor.
Sıcaklıklardaki yükselişe rağmen yağışlı hava etkisini sürdürecek. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde yer yer sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Pastırma sıcaklarının süresi her yıl değişiklik gösteriyor. Genellikle birkaç gün etkili olan bu ılık hava, uygun koşullarda bir haftaya kadar devam edebiliyor.
Bu dönemde gündüz sıcaklıkları yükselirken gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı artıyor. Ancak soğuk hava dalgasının etkili olmasıyla birlikte sıcaklıklar yeniden düşebiliyor.
İstanbul'da birkaç gündür etkili olan serin havanın yerini daha ılık bir havaya bırakması bekleniyor. AKOM'un haftalık hava tahminine göre, 11 Kasım Çarşamba günü başlayacak sıcaklık artışı hafta sonuna kadar sürecek. Cumartesi günü termometrelerin 22 dereceyi göstermesi öngörülüyor.
İstanbul için beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle:
|Tarih
|En yüksek sıcaklık
|11 Kasım Çarşamba
|16 derece
|12 Kasım Perşembe
|19 derece
|13 Kasım Cuma
|21 derece
|14 Kasım Cumartesi
|22 derece
|15 Kasım Pazar
|15 derece
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Kasım Cumartesi günü 22 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. AKOM'un tahminlerine göre hafta boyunca etkili olacak ılık havanın en yüksek seviyesine cumartesi günü ulaşacağı öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de çarşambadan itibaren sıcaklıkların artacağını, kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğini belirtiyor.
Ancak bu ılık hava uzun sürmeyecek. Sıcaklık artışının ardından yağışlı ve serin havanın yeniden etkili olması bekleniyor.