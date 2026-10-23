Pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Meteoroloji 2026 pastırma sıcakları için tarih verdi!

METEOROLOJİ İSİM İSİM AÇIKLADI: İL İL PASTIRMA SICAKLIĞI BEKLENTİSİ

Gündüz güneşli ve kuru, gece ise ayazlı geçecek pastırma yazında büyükşehirler ve bölgeler bazında beklenen en yüksek gündüz termometre değerleri şu şekilde listelenmektedir:

İstanbul: Yağışların kesilmesiyle birlikte gündüz sıcaklıklarının 20 - 22°C bandına çıkması, gece ise 11 - 13°C seviyelerine düşmesi bekleniyor.

Ankara: İç Anadolu'daki yüksek basınç kilidi sebebiyle gündüzleri pırıl pırıl bir güneş eşliğinde 18 - 20°C ölçülürken, gece ayazıyla termometreler 4 - 6°C'ye kadar gerileyecek.

İzmir ve Ege Bölgesi: Pastırma yazını en hissedilir yaşayacak illerden olan İzmir'de gündüz sıcaklığı 24 - 26°C'ye ulaşacak. Aydın ve Muğla çevresinde ise 27°C'ler test edilecek.

Bursa: Marmara hattında pussuz ve açık günlerde en yüksek sıcaklığın 21 - 23°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

Antalya ve Adana (Akdeniz): Kıyı şeridinde pastırma etkisiyle gündüz termometreleri 27 - 30°C bandını zorlayarak yazdan kalma günler yaşatacak.

Diyarbakır ve Gaziantep (Güneydoğu): Bölge genelinde gündüz sıcaklıkları 25 - 28°C aralığında seyrederken, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı 15 dereceyi aşacak.

Trabzon ve Erzurum: Doğu Anadolu'da gündüzler 12 - 15°C ile ılık geçerken geceleri sıfırın altına inen ayaz görülecek; Karadeniz kıyılarında ise nemle birleşen ılık hava 18 - 20°C'yi bulacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör