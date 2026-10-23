Pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Meteoroloji 2026 pastırma sıcakları için tarih verdi!

Sonbaharın son günlerinde görülen pastırma sıcakları, gündüzleri mevsim normallerinin üzerinde seyreden ılık hava ve geceleri düşen sıcaklıklarla öne çıkıyor. Ekim sonu ile kasım döneminde yaşanabilen bu hava değişimi, 2026 yılında da gündemdeki yerini koruyor. Pastırma yazının süresi, etkili olacağı tarihler ve sıcaklık artışının hissedileceği bölgeler konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri takip ediliyor.
2026 yılında pastırma sıcaklarının 25 Ekim ile 15 Kasım arasında görülmesi bekleniyor. Ancak bu tarihler kesinlik taşımıyor ve hava koşullarına bağlı olarak değişebiliyor. Özellikle 26 Ekim-1 Kasım döneminde bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim ortalamalarının 1 ila 3 derece üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.
Pastırma yazı çoğunlukla 3 ila 7 gün sürerken, uygun hava koşullarında bu dönem 10 güne kadar uzayabiliyor. Bu süreçte rüzgarın hafiflemesiyle sakin bir hava görülürken, gündüzleri güneşli ve ılık koşullar etkili oluyor. Geceleri ise sıcaklıkların düşmesi nedeniyle sabah saatlerinde pus ve sis oluşabiliyor.
Gündüz güneşli ve kuru, gece ise ayazlı geçecek pastırma yazında büyükşehirler ve bölgeler bazında beklenen en yüksek gündüz termometre değerleri şu şekilde listelenmektedir:
İstanbul: Yağışların kesilmesiyle birlikte gündüz sıcaklıklarının 20 - 22°C bandına çıkması, gece ise 11 - 13°C seviyelerine düşmesi bekleniyor.
Ankara: İç Anadolu'daki yüksek basınç kilidi sebebiyle gündüzleri pırıl pırıl bir güneş eşliğinde 18 - 20°C ölçülürken, gece ayazıyla termometreler 4 - 6°C'ye kadar gerileyecek.
İzmir ve Ege Bölgesi: Pastırma yazını en hissedilir yaşayacak illerden olan İzmir'de gündüz sıcaklığı 24 - 26°C'ye ulaşacak. Aydın ve Muğla çevresinde ise 27°C'ler test edilecek.
Bursa: Marmara hattında pussuz ve açık günlerde en yüksek sıcaklığın 21 - 23°C civarında seyretmesi öngörülüyor.
Antalya ve Adana (Akdeniz): Kıyı şeridinde pastırma etkisiyle gündüz termometreleri 27 - 30°C bandını zorlayarak yazdan kalma günler yaşatacak.
Diyarbakır ve Gaziantep (Güneydoğu): Bölge genelinde gündüz sıcaklıkları 25 - 28°C aralığında seyrederken, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı 15 dereceyi aşacak.
Trabzon ve Erzurum: Doğu Anadolu'da gündüzler 12 - 15°C ile ılık geçerken geceleri sıfırın altına inen ayaz görülecek; Karadeniz kıyılarında ise nemle birleşen ılık hava 18 - 20°C'yi bulacak.