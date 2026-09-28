Pastırma yazı ne zaman, kaç gün sürecek? 2026 Pastırma Sıcakları bekleniyor!

Eylül ayının son günlerinde hava sıcaklıklarında yaşanan mevsimsel düşüş ve sağanak yağış ile kış öncesi yaşanan pastırma sıcakları gündeme geldi. Böylece Türkiye genelinde gözler halk arasında "Pastırma Yazı" olarak bilinen ılık hava dalgasına çevrildi. Gündüzleri güneşli ve ılık, geceleri ise serin seyreden bu özel meteorolojik dönem, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.