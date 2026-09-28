Pastırma yazı ne zaman, kaç gün sürecek? 2026 Pastırma Sıcakları bekleniyor!

Eylül ayının son günlerinde hava sıcaklıklarında yaşanan mevsimsel düşüş ve sağanak yağış ile kış öncesi yaşanan pastırma sıcakları gündeme geldi. Böylece Türkiye genelinde gözler halk arasında "Pastırma Yazı" olarak bilinen ılık hava dalgasına çevrildi. Gündüzleri güneşli ve ılık, geceleri ise serin seyreden bu özel meteorolojik dönem, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Pastırma yazı, sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günleri kapsayan bir dönemdir. Meteoroloji, bu yılki pastırma sıcaklarının 1 Kasım ile 10 Kasım tarihleri arasında yaşanacağını öngörmektedir.
Atmosferik sirkülasyonun etkisiyle çöl üzerinden gelen ılık hava dalgası, Türkiye'nin büyük bölümünde gündüz sıcaklıklarını yükseltecek. Yaklaşık bir hafta ile 10 gün sürmesi öngörülen bu periyot, kış soğukları öncesinde son açık ve güneşli günlerin yaşanmasına olanak tanıyacak.
Bu meteorolojik döneme "pastırma yazı" denmesinin arkasında geleneksel üretim süreçleri yatıyor.
Pastırma imalatı için etlerin açık havada, gündüz güneşinde kuruması ve gece ayazında sertleşmesi gerekiyor. Pastırma yapımına en uygun iklim şartlarını sağlayan bu gündüz sıcak, gece soğuk hava dengesi, tarih boyunca bu günlerin "pastırma sıcakları" veya "pastırma günü" olarak anılmasına vesile olmuştur.