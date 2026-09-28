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Giriş Tarihi: 28.09.2026 10:36

Pastırma yazı ne zaman, kaç gün sürecek? 2026 Pastırma Sıcakları bekleniyor!

Sonbahar mevsiminin etkisini hissettirmesi ve hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte gözler kış öncesindeki son ılık günlere çevrildi. Meteoroloji uzmanlarının tahminleri ile "2026 Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek ve hangi ayları kapsayacak?" sorularının yanıtları ön plana çıktı. İşte 2026 Pastırma Yazı takvimi detayları...

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Pastırma yazı ne zaman, kaç gün sürecek? 2026 Pastırma Sıcakları bekleniyor!
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Eylül ayının son günlerinde hava sıcaklıklarında yaşanan mevsimsel düşüş ve sağanak yağış ile kış öncesi yaşanan pastırma sıcakları gündeme geldi. Böylece Türkiye genelinde gözler halk arasında "Pastırma Yazı" olarak bilinen ılık hava dalgasına çevrildi. Gündüzleri güneşli ve ılık, geceleri ise serin seyreden bu özel meteorolojik dönem, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

2026 PASTIRMA YAZI NE ZAMAN?

Pastırma yazı, sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günleri kapsayan bir dönemdir. Meteoroloji, bu yılki pastırma sıcaklarının 1 Kasım ile 10 Kasım tarihleri arasında yaşanacağını öngörmektedir.

PASTIRMA YAZI KAÇ GÜN SÜRER?

Atmosferik sirkülasyonun etkisiyle çöl üzerinden gelen ılık hava dalgası, Türkiye'nin büyük bölümünde gündüz sıcaklıklarını yükseltecek. Yaklaşık bir hafta ile 10 gün sürmesi öngörülen bu periyot, kış soğukları öncesinde son açık ve güneşli günlerin yaşanmasına olanak tanıyacak.

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PASTIRMA İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Bu meteorolojik döneme "pastırma yazı" denmesinin arkasında geleneksel üretim süreçleri yatıyor.

Pastırma imalatı için etlerin açık havada, gündüz güneşinde kuruması ve gece ayazında sertleşmesi gerekiyor. Pastırma yapımına en uygun iklim şartlarını sağlayan bu gündüz sıcak, gece soğuk hava dengesi, tarih boyunca bu günlerin "pastırma sıcakları" veya "pastırma günü" olarak anılmasına vesile olmuştur.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Pastırma yazı ne zaman, kaç gün sürecek? 2026 Pastırma Sıcakları bekleniyor!
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