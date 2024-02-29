Patates Gaz Yapar Mı? Patates Yetişkinlere ve Bebeklere Gaz Yapar Mı?

Haşlanmış veya kızarmış bir şekilde tüketilmesi mümkün olan patatesin, sağlık için pek çok faydası bulunur. Patlıcangiller familyasından olan ve yumrulu bir sebze olarak bilinen patates, çiğ değil pişirilerek yenilir. Bilindiği üzere sebzelerin çiğ tüketilmesi gaza neden olduğu için pişirilmeleri önerilir. Gaza neden olan sebzelerden biri mi değil mi anlamak için patates gaz yapar mı, yetişkinlere ve bebeklere gaz yapar mı yanıt aranmalıdır.

Patates Gaz Yapar mı?

Patates, tok tutan bir gıda olduğundan dolayı birçok tarifte yer alır. Haşlanmış, fırınlanmış, kızartılmış ve püre olarak tüketilebilir. Farklı pişirme yöntemleri ile çeşitli tariflerde kullanılır. İnsan sağlığını destekleyen bu sebze, bağışıklık sistemini güçlendirir, kan şekerini dengeler ve kalp sağlığını korur. İçerdiği lif sayesinde sindirim sistemini düzenler, ishali önler, ancak fazla tüketildiği takdirde kabızlığa yol açabilir ve bağırsak parazitlerine karşı korur. Cilt kuruluğunu önler ve nemlendirir. Bebeklerin beslenme ihtiyaçlarını da karşılayan patates, tok tuttuğundan dolayı uzmanlar tarafından tavsiye edilir. Ancak patates, içinde yüksek oranda nişasta ile lif içerdiğinden dolayı sindirimi zor bir sebzedir ve gaz sıkışmasına neden olabilir. Bu nedenle, patates tüketirken ölçülü olmakta fayda vardır.

Patates Nasıl Tüketilmeli?

Herhangi bir sindirim sorunu ile karşı karşıya kalmamak için patates tüketirken şunlara dikkat edilmesi faydalı olabilir.

-Patatesi haşlayarak yemek isteyenler gaz yapmasını önlemek için baharatlardan yardım alabilir. Bunun için kırmızı toz biber, kimyon, kakule, toz zencefil ve karabiber kullanılması faydalı olur.

-Patates kızartması sevenler, ancak gaz oluşumuna neden olmasından korkanların yapması gereken oldukça basittir. Bunun için kızartırken oldukça az miktarda yağ ve baharat kullanılmalıdır.

-Daha az miktarda gaz yapması için patatesin fırınlanması önerilir. Az miktarda yağ kullanmak ise oldukça önemlidir. Bu, patatesin daha kolay sindirilmesine yardımcı olur.