Patates kızartması demans riskini artırıyor

Çoğumuzun sofralarından eksik olmayan başta patates kızartması ve soğan halkaları olmak üzere kızartmaların sadece aşırı kiloya sebep olmadığı demans riskini de arttırdığı ortaya çıktı. ABD'deki Chicago Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, yeniden kullanılan yağların içerdiği zararlı bileşenler beyin sağlığını bozuyor. Çalışmada, bu tür besinlerle beslenen laboratuvar farelerinin bilişsel güçlerinin azaldığı tespit edildi. Yeniden kullanılan kızartma yağlarıyla yapılan yemeklerle beslenen farelerde iltihaplanma, damarlarda zarar ve bilişsel güçlerinde zayıflık tespit edildi.