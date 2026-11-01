Patates ve soğanı aynı yerde tutanlar dikkat! Daha çabuk bozuluyorlar

PATATES VE SOĞAN AYNI YERDE SAKLANIR MI?

Patates ve soğanı aynı poşette, sepette, kutuda veya çekmecede saklamak önerilmiyor. İki sebzenin de serin, kuru ve havadar ortamları sevmesi, birlikte muhafaza edilebilecekleri anlamına gelmiyor.

Soğanlar, bazı sebze ve meyvelerin olgunlaşma sürecini etkileyebilen etilen gazı salgılıyor. Bu gaz, patateslerin daha erken filizlenmesine ve bozulma sürecinin hızlanmasına katkıda bulunabiliyor. Patateslerin içerdiği nem ise soğanların yumuşamasına ve çürümesine zemin hazırlayabiliyor.

Bu nedenle iki ürünün ayrı kaplarda ve mümkünse birbirinden uzakta tutulması, daha uzun süre taze kalmalarına yardımcı oluyor.