Patates ve soğanı aynı yerde tutanlar dikkat! Daha çabuk bozuluyorlar

Patates ve soğanı aynı poşette, sepette, kutuda veya çekmecede saklamak önerilmiyor. İki sebzenin de serin, kuru ve havadar ortamları sevmesi, birlikte muhafaza edilebilecekleri anlamına gelmiyor.
Soğanlar, bazı sebze ve meyvelerin olgunlaşma sürecini etkileyebilen etilen gazı salgılıyor. Bu gaz, patateslerin daha erken filizlenmesine ve bozulma sürecinin hızlanmasına katkıda bulunabiliyor. Patateslerin içerdiği nem ise soğanların yumuşamasına ve çürümesine zemin hazırlayabiliyor.
Bu nedenle iki ürünün ayrı kaplarda ve mümkünse birbirinden uzakta tutulması, daha uzun süre taze kalmalarına yardımcı oluyor.
Patateslerin saklandığı ortamın serin, karanlık, kuru ve iyi havalandırılan bir yer olması gerekiyor. Doğrudan güneş ışığına maruz kalan patateslerde yeşillenme ve filizlenme görülebiliyor.
Patatesleri plastik poşet içerisinde kapalı tutmak yerine hava dolaşımına izin veren sepet, açık kutu veya kâğıt torba tercih edilebilir. Depolama öncesinde yıkamamak ve nemli halde bırakmamak da bozulma riskini azaltmaya yardımcı oluyor.
Bütün patateslerin buzdolabında saklanması ise genel olarak önerilmiyor. Düşük sıcaklık, patatesin nişastasının şekere dönüşmesine neden olarak tadını ve pişirme sırasındaki rengini etkileyebiliyor.
Kuru soğanların uzun süre dayanabilmesi için nemden uzak, serin ve havadar bir ortamda tutulması gerekiyor. Güneş ışığı almayan bir mutfak dolabı veya kiler tercih edilebilir.
Soğanları kapalı plastik poşetlerde biriktirmek yerine hava geçiren file, tel sepet veya açık saklama kaplarında muhafaza etmek daha uygun. Böylece nemin birikmesi önlenirken soğanların hava alması da sağlanıyor.
Bütün ve kuru soğanların buzdolabında saklanması genellikle gerekmiyor. Ancak kesilmiş veya soyulmuş soğanlar kapalı bir kap içerisinde buzdolabına kaldırılmalı ve kısa sürede tüketilmeli.
Ayrı kaplarda saklayın: Patates ve soğanı aynı sepete veya poşete koymayın.
Havadar alanları tercih edin: Hava dolaşımına izin veren sepet ve filelerden yararlanın.
Güneş ışığından uzak tutun: Özellikle patatesleri karanlık bir ortamda muhafaza edin.
Nemli bırakmayın: Saklamadan önce patatesleri yıkamayın; ıslak veya nemli ürünleri depolamayın.
Düzenli kontrol edin: Çürümeye veya bozulmaya başlayan ürünleri diğerlerinden ayırın.
Doğru saklama koşulları, patates ve soğanın tazeliğini korumaya yardımcı olurken mutfaktaki gıda israfının da önüne geçebiliyor.