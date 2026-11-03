Patatesleri haşlamadan önce bu işlemi yapın! Kabukları kendiliğinden sıyrılıyor

Patates haşlamak kolay görünse de piştikten sonra kabuklarını soymak zaman zaman uğraştırıcı olabiliyor. Özellikle sıcak patatesleri el yakmadan soymaya çalışmak mutfakta işleri zorlaştırıyor. Ancak haşlama öncesinde uygulayacağınız küçük bir püf noktası sayesinde kabukları çok daha kolay ayırabilirsiniz. Üstelik bu yöntem için özel bir mutfak gerecine ihtiyacınız yok.