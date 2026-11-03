Haberler Yaşam Haberleri Patatesleri haşlamadan önce bu işlemi yapın! Kabukları kendiliğinden sıyrılıyor
Giriş Tarihi: 03.11.2026 12:41 Son Güncelleme: 03.11.2026 12:52

Patatesleri haşlamadan önce bu işlemi yapın! Kabukları kendiliğinden sıyrılıyor

Haşlanmış patateslerin kabuklarını bıçakla uğraşmadan çıkarmanın pratik bir yolu var. Patatesin üzerine haşlama öncesinde yapacağınız küçük bir çizik, piştikten sonra kabuğun daha rahat ayrılmasına yardımcı oluyor. Bir de soğuk su aşaması var ki yöntemin asıl püf noktası burada saklı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VEFA ÖZKUL VEFA ÖZKUL Yaşam
Patatesleri haşlamadan önce bu işlemi yapın! Kabukları kendiliğinden sıyrılıyor
  • ABONE OL

Patates haşlamak kolay görünse de piştikten sonra kabuklarını soymak zaman zaman uğraştırıcı olabiliyor. Özellikle sıcak patatesleri el yakmadan soymaya çalışmak mutfakta işleri zorlaştırıyor. Ancak haşlama öncesinde uygulayacağınız küçük bir püf noktası sayesinde kabukları çok daha kolay ayırabilirsiniz. Üstelik bu yöntem için özel bir mutfak gerecine ihtiyacınız yok.

Patatesleri haşlamadan önce bu işlemi yapın! Kabukları kendiliğinden sıyrılıyor

PATATES HAŞLARKEN KABUKLARI KOLAYCA SOYMANIN YÖNTEMİ

Patateslerin kabuklarını zahmetsizce ayırmak için haşlamadan önce ortalarına bıçakla çok derin olmayan, dairesel bir çizik atın. Bu çizginin patatesin çevresini tamamen dolaşmasına dikkat edin. Ardından patatesleri tencereye alarak normal şekilde haşlayın.

Patatesleri haşlamadan önce bu işlemi yapın! Kabukları kendiliğinden sıyrılıyor

Patatesler piştikten sonra suyunu süzün ve kısa süreliğine soğuk, mümkünse buzlu suyun içine bırakın. Sıcak patatesin hızla soğumasıyla kabuk ile iç kısım arasındaki ayrılma kolaylaşır. Patatesi sudan çıkardıktan sonra iki ucundan tutup hafifçe çektiğinizde kabuğun çok daha rahat sıyrıldığını görebilirsiniz.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Patatesleri haşlamadan önce bu işlemi yapın! Kabukları kendiliğinden sıyrılıyor

PATATESLERİN KABUKLARINI SOYMADAN ÖNCE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bu yöntemin işe yaraması için patateslerin çevresine atılan çizginin çok derin olmaması gerekiyor. Amaç patatesin iç kısmını kesmek değil, yalnızca kabuğu hafifçe işaretlemek. Ayrıca haşlama süresini patateslerin büyüklüğüne göre ayarlamak önemli. Fazla haşlanan patatesler dağılabileceği için kabukları ayırırken parçalanabilir.

Patatesleri haşlamadan önce bu işlemi yapın! Kabukları kendiliğinden sıyrılıyor

PATATES HAŞLARKEN BU YÖNTEM NEDEN İŞE YARIYOR?

Patatesin kabuğuna önceden açılan dairesel çizgi, pişirme sonrasında kabuğun tek parça halinde ayrılmasını kolaylaştırıyor. Haşlama bitiminde uygulanan soğuk su işlemi de kabuğun daha rahat sıyrılmasına yardımcı oluyor.

Patatesleri haşlamadan önce bu işlemi yapın! Kabukları kendiliğinden sıyrılıyor

Böylece patatesleri tek tek bıçakla soymak yerine kabuklarını çok daha pratik şekilde çıkarabilirsiniz.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Patatesleri haşlamadan önce bu işlemi yapın! Kabukları kendiliğinden sıyrılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA