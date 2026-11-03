Patatesleri haşlamadan önce bu işlemi yapın! Kabukları kendiliğinden sıyrılıyor

Patates haşlamak kolay görünse de piştikten sonra kabuklarını soymak zaman zaman uğraştırıcı olabiliyor. Özellikle sıcak patatesleri el yakmadan soymaya çalışmak mutfakta işleri zorlaştırıyor. Ancak haşlama öncesinde uygulayacağınız küçük bir püf noktası sayesinde kabukları çok daha kolay ayırabilirsiniz. Üstelik bu yöntem için özel bir mutfak gerecine ihtiyacınız yok.
Patateslerin kabuklarını zahmetsizce ayırmak için haşlamadan önce ortalarına bıçakla çok derin olmayan, dairesel bir çizik atın. Bu çizginin patatesin çevresini tamamen dolaşmasına dikkat edin. Ardından patatesleri tencereye alarak normal şekilde haşlayın.
Patatesler piştikten sonra suyunu süzün ve kısa süreliğine soğuk, mümkünse buzlu suyun içine bırakın. Sıcak patatesin hızla soğumasıyla kabuk ile iç kısım arasındaki ayrılma kolaylaşır. Patatesi sudan çıkardıktan sonra iki ucundan tutup hafifçe çektiğinizde kabuğun çok daha rahat sıyrıldığını görebilirsiniz.
Bu yöntemin işe yaraması için patateslerin çevresine atılan çizginin çok derin olmaması gerekiyor. Amaç patatesin iç kısmını kesmek değil, yalnızca kabuğu hafifçe işaretlemek. Ayrıca haşlama süresini patateslerin büyüklüğüne göre ayarlamak önemli. Fazla haşlanan patatesler dağılabileceği için kabukları ayırırken parçalanabilir.
Patatesin kabuğuna önceden açılan dairesel çizgi, pişirme sonrasında kabuğun tek parça halinde ayrılmasını kolaylaştırıyor. Haşlama bitiminde uygulanan soğuk su işlemi de kabuğun daha rahat sıyrılmasına yardımcı oluyor.