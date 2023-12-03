Patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi

Olay, 12 Kasım tarihinde Şırnak'ın merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir binada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mahallede bulunan binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çıkan yangın sonucu Huzan Talay hayatını kaybetti. Ağır yaralı Umutcan Muhammed Küden ve Kenan Yorga Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Umutcan Muhammed Küden, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti. Şanlıurfa'da tedavisi süren Kenan Yorga (12) ise 22 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Kenan Yorga'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Kenan Yorga'nın cenazesi Şırnak'a gönderildi.