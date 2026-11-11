Patlıcanın yağ çekmesine son veren yöntem: Bir damla bile içine çekmiyor!

PATLICAN NEDEN SÜNGER GİBİ YAĞ ESER?

Patlıcan, yapısal olarak milyonlarca minik hava boşluğuna ve gözenekli bir dokuya sahiptir. Kızgın yağ ile ilk temas ettiği anda bu gözenekler adeta vakumlu bir sünger gibi hareket ederek tavdaki tüm yağı içine hapseder. Bu durum hem yemeklerin aşırı kalorili olmasına yol açar hem de patlıcanın o hafif lezzetini bastırarak ağır bir tat bırakır.

Ancak bu durumu tamamen tersine çevirmek elinizde. Doğru ön hazırlık ve fiziksel bağları kapatan birkaç küçük dokunuşla patlıcanın yağ emme mekanizmasını tamamen durdurabilirsiniz.