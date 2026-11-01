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Giriş Tarihi: 1.11.2026 22:28

Patnos'ta feci kaza! 4 yaralı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin elektrik direğine çarparak şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

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Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Patnos’ta feci kaza! 4 yaralı
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Kaza, Patnos ilçesinde Aşağıgöçmez köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, ilçe merkezinden Yukarıgöçmez köyü istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, önce elektrik direğine çarptı, ardından çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 4 kişi ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#AĞRI
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Patnos'ta feci kaza! 4 yaralı
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