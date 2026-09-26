Patronun parasını çalıp otel açtılar

Fatih'teki 5 yıldızlı otelin sahibi Ö.Ş. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak çalışanları tarafından parasının çalındığını söyleyerek şikâyetçi oldu. Başlatılan soruşturmada yaklaşık 1 milyon dolarlık hırsızlık ortaya çıkarıldı.

ZARAR GÖSTERDİLER

Otelin 2 yıldır yüzde 85 doluluk oranıyla çalışmasına rağmen zarar ettiğinin belirlenmesi üzerine otelin genel müdürü Sidar Y. (45), muhasebe müdürü Selman M.K. (47) ile resepsiyon, belboy ve muhasebe bölümlerinde çalışan E.K. (27), M.A. (38), S.Ç. (52), M.T. (34),

M.S.Ö. (19) ve A.B. (43) gözaltına alındı.

1 MİLYON DOLAR

Çalışmalarda, şüphelilerin yurtdışından rezervasyon yapan ancak otele gelmeyen müşterilerin ödedikleri paraları zimmetlerine geçirdikleri, restoran bölümünden elde edilen gelirleri kendi hesaplarına aktardıkları ve odalarını beğenmeyerek daha büyük odalara geçen müşterilerin ödedikleri ücretleri de çaldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin son 2 yılda yaklaşık 1 milyon dolar çaldıkları saptandı. Otelin genel müdürü Sidar Y. ile muhasebe müdürü Selman M.K.'nın çaldıkları paralarla Fatih'te 20 odalı bir otelin işletmesini aldıkları ve çalıştırdıkları ortaya çıkarıldı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sidar Y., Selman M.K. ile resepsiyon görevlileri E.K., M.A. ve S.Ç. tutuklandı. M.T., M.S.Ö. ve A.B. hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör