Patronunu öldüren çoban hayvanlara da eziyet etmiş!

İstanbul Hadımköy'de 27 Nisan 2021'de meydana gelen olayda iddiaya göre, 44 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Shohrat Ikramov, çoban olarak çalıştığı çiftlikte 2 bin 500 lira olan maaşını alamadığı gerekçesiyle patronu Sertaş Yorga'yı öldürdü. Polis ekiplerince Silivri'de yakalanan Ikramov hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ikramov'un İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı.

"HAYVANLARI VURACAKTIM, VİCDAN YAPTIM"

Mahkemede savunmasını yapan tutuklu sanık Ikramov, Sertaş Yorga'nın çiftliğinde 2 bin 500 lira maaşla işe başladığını ve yaklaşık iki ay kadar hayvanlara baktığını söyleyerek, "Maaşımı ödemedi. Ben de tüfeği alıp satmayı düşündüm. Hakkımda yasal işlem yapılacağını düşünüp satmaktan vazgeçtim. Ahıra dönüp silahı yerine koymak istedim. Ahıra gittiğimde hayvanları vurmayı düşündüm ama vicdan yaptım, vuramadım. Ahırdan ayrılmayı düşündüğüm sırada Sertaş Yorga ile karşılaştık. Beni görünce silahına davrandı, bana 2 el ateş etti. Tam ateş edeceği sırada aradaki odaya atladım, beni vuramadı" diye konuştu.

"TELEFONU ŞİFRELİYDİ AÇAMADIM"

Kabin gibi bir yere saklandığını söyleyen Ikramov, "Kapıyı açar açmaz Sertaş Yorga tekrar ateş etti, kurşunlardan biri cama geldi. Ben o sırada sırtımda olan tüfeği elime aldım. Kapının bölmesinden baktığımda tekrar ateş etti. O sırada kaçtığım için yine beni vuramadı. 'Dışarı çık' diye bağırdı. Ateş etti tekrar. Ben de saklandığım yerden çıkmadan tüfeği doğrultup 3 el ateş ettim. Yere düştü. Hareketsizdi. Yerde yatarken bir daha ateş etmedim. Telefonu yerdeydi. Aldım ama telefonu şifreliydi açamadım" dedi.

MAHKEME BAŞKANININ SORULARI

Mahkeme başkanı, Ikramov'un mahkemedeki savunmasıyla emniyette verdiği savunma arasında çelişki olduğunu ifade ederek, yerde hareketsiz yatan Sertaş Yorga'ya, yerdeyken ateş edip etmediğini sordu.



Ikramov, "İki el ateş etmiştim. Bir el de telefona ateş ettim" dedi.



Mahkeme başkanı, ifadelerinin çelişkili olduğunu belirterek, sanıktan olayı baştan anlatmasını istedi.





Yeniden savunma yapan Ikramov, "Kendisine üç el ateş ettim. Nereye denk geldiğini görmedim çünkü saklanıyordum. Ateş ettikten sonra saklandığım yerden çıktım, yanına gittim. Her şey olmuş" dedi.



Çelişkinin giderilemediğini belirten mahkeme başkanı, Ikramov'un daha önce sulh ceza hakimliğinde alınan ifadesinin de çelişkili olduğunu dile getirdi.

HAYVANLARA KÖTÜ DAVRANIYORMUŞ

Ölen Sertaş Yorga'nın eşi Kader Yorga ise "Olayı polislerden öğrendim. Sanıkla eşim arasında husumet olduğu konusunda bilgim yoktu. İlk zamanlar eşim, sanıktan memnundu. Sonraları ise sanığın hayvanlara zarar verdiğini ve işten çıkaracağını söyledi. Olaydan bir hafta önce işten çıkarmıştı. Çiftliğe başka bir eleman getirmişti. O gün de yeni elemanın kolu kırılmıştı. Olay günü eşimle telefonla konuştuğumda söylemişti. Doktora götürüp geri geldiğinde silahının çalındığını da komşusu Turan beye söylemiş. Sonrasında bu olay oldu. Sanıktan şikayetçiyim. İki evladım yetim kaldı. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

TERCÜMANLA İFADE ALINACAK

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, iyi Türkçe konuşamadığı için ifadesi çelişkili bulunan Ikramov'un savunmasının bir sonraki duruşmada tercüman eşliğinde alınmasına karar verdi. Ikramov'un tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.