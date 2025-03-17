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Giriş Tarihi: 17.3.2025 13:39 Son Güncelleme: 17.3.2025 13:47

Patronunun odasına gizli kamera yerleştirip her şeyi kaydetti: İşten çıkartılacağını duyunca...

İstanbul Maltepe’de güvenlik görevlisi İlker K., iddiaya göre şoförlüğünü yaptığı patronu Fehmi. K.'nin odasına gizli kamera yerleştirdi. Patronunun düzeneği fark etmesi üzerine taraflar arasında gerilim yükseldi. İşten çıkartılacağını duyunca patronunu rehin alan İlker K. güçlükle sakinleştirilebildi. İşte o dakikalar…

DHA
Patronunun odasına gizli kamera yerleştirip her şeyi kaydetti: İşten çıkartılacağını duyunca...

Olay saat 11.00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Aksu Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

İş yerinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İlker K., iddiaya göre şoförlüğünü yaptığı patronu Fehmi. K.'nin odasına gizli kamera yerleştirdi. Durumu fark eden Fehmi K. şoförü İlker K. ile tartışmaya başladı.

İŞTEN ÇIKARTILACAĞINI ÖĞRENİNCE DEHŞET SAÇTI!

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fehmi K., şoförü İlker K.'yi işten çıkaracağını söyleyince öfkelenen şüpheli silahla patronunu odasında rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bu sırada şüpheli olay yerinden kaçtı. Rehin alınan Fehmi K. olay sonrası polis ekipleriyle görüştüğü sırada şüpheli tekrar iş yerine geldi.Elindeki silahla iş yerinin kapısına defalarca ateş eden İlker K. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheli İlker K. ve patronu Fehmi K.'nin birbirilerini cezaevinden tanıdığı ve koğuş arkadaşı oldukları öğrenildi. Saldırgan İlker K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Patronunun odasına gizli kamera yerleştirip her şeyi kaydetti: İşten çıkartılacağını duyunca...
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