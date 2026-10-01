Haberler Yaşam Haberleri Pazar tezgahları böyle şov görmedi: Fiyatı 100 TL’ye düşünce palamudu çiğ çiğ yedi!
Giriş Tarihi: 1.10.2026 16:16

Pazar tezgahları böyle şov görmedi: Fiyatı 100 TL’ye düşünce palamudu çiğ çiğ yedi!

Denizlerde yaşanan palamut bereketi dükkanlarda fiyat indirimini beraberinde getirdi. Kampanyanın ardından hızını alamayan emektar usta, tanesi 100 TL'ye düşen taze deniz ürününü herkesin şaşkın bakışları arasında çiğ çiğ yedi.

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Pazar tezgahları böyle şov görmedi: Fiyatı 100 TL’ye düşünce palamudu çiğ çiğ yedi!
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Av sezonunun açılmasıyla birlikte denizlerden yükselen palamut bolluğu, dükkanlarda indirim yarışını başlattı. Kilis'te yaşanan bir olay sosyal medyanın ve ülkenin gündemine oturdu. Fiyatı ilan ettikten sonra heyecanını gizleyemeyen usta, tanesi 100 TL olan taze deniz ürününü sevinçten çiğ çiğ yiyerek izleyenleri şaşırttı.

DENİZLERDEN GELEN PALAMUT AKINI

Bu yıl denizler, avcıların ve tüketicilerin yüzünü güldüren bir palamut bolluğuna sahne oluyor. Karadeniz'de ağlara takılan tonlarca taze mahsul, gelişmiş lojistik ağlar sayesinde Anadolu'nun iç kesimlerine kadar aynı dirilikle ulaştırılıyor.

Kilis'te 16 yıldır esnaflık yapan Serkan Aygün, denizlerde palamut balığı bolluğu yaşandığını belirterek vatandaşların daha fazla balık tüketmesi amacıyla kampanya başlattı.

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Dükkanda tanesi 100 TL'den palamut satılacağını öğrenen dükkan çalışanı, kampanyayı kutlamak için kimsenin tahmin edemeyeceği şaşırtıcı bir hamle yaptı.


EZBER BOZAN ANLAR: MÜŞTERİLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÇİĞ ÇİĞ YEDİ!

Herkes ustanın balığı tavaya veya ızgaraya atacağını düşünürken, taze palamudu sevinçten çiğ çiğ yemeye başladı.

BİZİM USTAMIZ TAZELİĞİ BU ŞEKİLDE TEST EDİYOR

Yaşanan bu eğlenceli ve şaşırtıcı olayın ardından konuşan dükkan sahibi Serkan Aygün, durumun kendileri için aslında normal olduğunu dile getirdi. Yusuf Usta'nın tam bir lezzet gurmesi olduğunu belirtten Aygün, "Dünya genelinde çiğ tüketilen dev bir suşi kültürü var. Bizim ustamız da kaliteyi test etmek ve tanesi 100 TL olan dev kampanyayı kutlamak için çiğ çiğ yedi" diyerek çalışanına destek çıktı.

Sıra dışı kutlamanın ardından sağlık durumunun gayet yerinde ve enerjisinin yüksek olduğunu söyleyen Yusuf Usta, asıl mutluluğun halkın kampanyaya gösterdiği yoğun ilgi olduğunu belirtti. Tanesi 100 TL'den satışa sunulan palamutlar kısa sürede tükendi.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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