Pazar tezgahları böyle şov görmedi: Fiyatı 100 TL’ye düşünce palamudu çiğ çiğ yedi!

BİZİM USTAMIZ TAZELİĞİ BU ŞEKİLDE TEST EDİYOR

Yaşanan bu eğlenceli ve şaşırtıcı olayın ardından konuşan dükkan sahibi Serkan Aygün, durumun kendileri için aslında normal olduğunu dile getirdi. Yusuf Usta'nın tam bir lezzet gurmesi olduğunu belirtten Aygün, "Dünya genelinde çiğ tüketilen dev bir suşi kültürü var. Bizim ustamız da kaliteyi test etmek ve tanesi 100 TL olan dev kampanyayı kutlamak için çiğ çiğ yedi" diyerek çalışanına destek çıktı.