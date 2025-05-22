Pazara getirilen boğa ipini koparıp firar etti: Kurban pazarından kaçan boğa güçlükle yakalandı

Kurban bayramına sayılı günler kala kurban pazarlarında kurbanlıklar gelmeye başladı. Kurban pazarlarına getirilen kurbanlıklardan bir kısmı ise özgürlüğüne kavuşmak için kaçış denemelerinde bulundu. Bunlardan ilki Ataşehir Mimarsinan Mahallesi'ndeki kurban pazarında gerçekleşti. Kurbanlık için pazarda bulunan bir boğa ipinden kurtularak kaçtı.

Sahibi ve çevredekiler, hayvanı yakalamak için bir süre peşinden koştu. Uzun uğraşlar sonucu boğa yakalandı. Kaçan boğayı yakalamak için büyük çaba sarf edildi.