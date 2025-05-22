Haberler Yaşam Haberleri Pazara getirilen boğa ipini koparıp firar etti: Kurban pazarından kaçan boğa güçlükle yakalandı
Giriş Tarihi: 22.5.2025 18:48 Son Güncelleme: 22.5.2025 18:53

Pazara getirilen boğa ipini koparıp firar etti: Kurban pazarından kaçan boğa güçlükle yakalandı

İstanbul’da kurban bayramına sayılı günler kala açılan kurban pazarlarında boğalar firar etmeye başladı. İlk firar Ataşehir'de kurban pazarından oldu. Kaçan kurbanlık boğa, vatandaşlar tarafından güçlükle yakalandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Pazara getirilen boğa ipini koparıp firar etti: Kurban pazarından kaçan boğa güçlükle yakalandı

Kurban bayramına sayılı günler kala kurban pazarlarında kurbanlıklar gelmeye başladı. Kurban pazarlarına getirilen kurbanlıklardan bir kısmı ise özgürlüğüne kavuşmak için kaçış denemelerinde bulundu. Bunlardan ilki Ataşehir Mimarsinan Mahallesi'ndeki kurban pazarında gerçekleşti. Kurbanlık için pazarda bulunan bir boğa ipinden kurtularak kaçtı.

Sahibi ve çevredekiler, hayvanı yakalamak için bir süre peşinden koştu. Uzun uğraşlar sonucu boğa yakalandı. Kaçan boğayı yakalamak için büyük çaba sarf edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pazara getirilen boğa ipini koparıp firar etti: Kurban pazarından kaçan boğa güçlükle yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz