Pediatrik Endokrinolojinin önemli ismi Sezer Hatemi son yolculuğuna uğurlandı

Tıp alanında başarılı bir akademisyen olan 1985'te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümü'nü kuran Prof. Dr. Sezer Hatemi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dahil onlarca doktor yetiştirdi. Bir çok hekimin yetişmesinde emeği olan Sezer Hatemi İstanbul'da hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'ne getirildi. Sezer Hatami'nin taziyelerini eşi prof. Dr. Hüsrev Hatemi kabul etti. Sezer Hatemi'nin cenazesine aile yakınları Hüseyin Hatemi eşi Kezban Hatemi ile birlikte İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli kaymakamı Gazi Kaya ve öğrencileri katıldı.

Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin cenazesi ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.