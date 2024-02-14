Pencereden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü Köyü Aşağı mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslan Aksu (78) iki katlı evinin üst katındaki penceresinden bir anda dengesini kaybederek düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aksu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan ekipler tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.