AKILLI CAM KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Akıllı camlar her koşulda tam karartma veya tamamen görünmezlik sağlamıyor. Özellikle buzlu moda geçen sistemler ışığı geçirmeye devam edebiliyor. Ayrıca mahremiyet seviyesi ürünün teknik özelliklerine ve uygulama kalitesine göre değişebiliyor.

Bu nedenle satın alma aşamasında ışık geçirgenliği, enerji tüketimi, elektrik bağlantısı, garanti süresi ve montaj maliyetinin incelenmesi önem taşıyor.